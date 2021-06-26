Gourmet Showcase проводит дегустацию вин Valpolicella: безупречная узнаваемость и изысканность

Пожалуй, нет лучшего способа понять и прочувствовать все тонкости сочетаний вин и разных блюд, чем ужин, совместно подготовленный отличным шеф-поваром и грамотным сомелье. Их слаженная работа позволит открыть новые нюансы вкуса и удивить яркими акцентами.

На дегустации мы обсуждим надписи и термины на этикетках дегустационных образцов, оценим вкусовые и ароматические особенности предложенных напитков, а также разберём стили, специфику подачи и возможные гастрономические сочетания.

О вине

Красивое слово "Вальполичелла" переводится как долина множества винных погребов. Это винодельческий субрегион в Италии, он представляет собой ряд долин в западной части области Венеция, ограниченных холмами и рекой Адидже.

В чем же секрет яркого насыщенного вкуса? В первую очередь, в автохтонных сортах винограда. В своей основе Valpolicella производится из сорта Corvina с темными ягодами и с толстой кожицей, который придает винам особую танинность и богатый аромат с нотами вишни, плодовитого Rondinella и кислотного Molinara.

На дегустации будут представлены яркое фруктовое красное Valpolicella Classico, с живым вкусом и ароматами черники, банана и узнаваемой нотой кислой вишни, характерной для красных вин севера Италии, и вина Ripasso и Recioto из того же региона. В чём же их отличие?! Об этом и многом другом вы узнаете на яркой дегустации Gourmet Showcase 10 июля в iO Restoran. Сомелье - Юрий Братчик, шеф-повар - Завен Иоаннесян

На мероприятие будет живая музыка, за роялем маэстро Томмазо Примавера.

Все мероприятия GOURMET SHOWCASE предназначены для лиц старше 18 лет и имеют культурологический характер

Во время мероприятия ведется видео и фотосъемка

Количество мест ограничено

Стоимость билета 89€ (с включённым ужином из 3 перемен блюд и винами к каждому блюду).

Записывайтесь на дегустационный ужин: showcaseprproject@gmail.com