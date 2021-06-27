Нутрициолог назвала критерии выбора вкусного и свежего куриного мяса

Размер курицы — первый критерий оценки, так как чрезмерно крупные тушки могут содержать гормональные препараты. По словам Кононенко, при выращивании кур часто используют гормон эстроген, из-за которого продукт может быть вреден женщинам. «Если много и долго употреблять такую курицу, (...) это может привести к нарушению менструального цикла», — отметила врач. Антибиотики, которые тоже используют при выращивании кур, могут нарушить полезную микрофлору организма и привести к разрастанию патогенной и грибковой флоры, пишет Lenta.ru.

По словам диетолога, даже домашняя птица не защищена от сальмонеллеза. Поэтому в пищу использовать нужно тщательно проваренное или прожаренное мясо. Для этого надо смотреть готовность мяса в середине тушки или кусочков, не оставлять полусырых фрагментов. Бульон из курицы тоже может стать тестом на качество мяса. Прозрачный с приятным ароматом говорит о хорошем продукте.

Специалист напомнила, что ножки курицы и кожа собирают максимум химических веществ, грудка — самое чистое в этом отношении мясо. При покупке необходимо обратить внимание на запах: если он неприятный или химический, от покупки стоит отказаться. «Мясо лучше покупать охлажденным, а не замороженным. Во-первых, это дает возможность оценить его на запах, кроме этого, в замороженном мясе будет содержаться избыточное количество воды», — добавила она.

Также важным показателем качества курицы является кожа: чистая и сухая светло-розового цвета говорит о здоровье птицы, липкая и скользкая кожа бывает у больной или несвежей курицы. Тушки с царапинами, ранами и сгустками крови врач также не рекомендует покупать. Цвет жира должен быть желтоватым, а необычно яркий цвет кожи и жира свидетельствует о красителях, использованных при выращивании птицы. Категорически не советует диетолог приобретать мясо в специях и маринаде, так как производители часто прячут несвежесть мяса за ароматными приправами.