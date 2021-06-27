Как уберечь одежду от пятен от пота летом
От скольких нарядов приходится избавиться только из-за раздражающих пятен пота? В основном область под мышками первой создает пятна, которые мы не хотим видеть, не говоря уже о стойком запахе пота.
От скольких нарядов приходится избавиться только из-за раздражающих пятен пота? В основном область под мышками первой создает пятна, которые мы не хотим видеть, не говоря уже о стойком запахе пота.
Есть два способа предотвратить образование этих пятен. Один из них – выбор дезодоранта без алюминия. Как только вы это сделаете, дайте антиперспиранту высохнуть перед тем, как надеть блузку. Если вы торопитесь, вам подойдет фен, Mixnews.lv.
Вам понадобится очень простая смесь на основе пищевой соды. Пищевая сода помогает регулировать уровень pH и уменьшает количество бактерий.
Тебе нужно:
Лимонный сок
вода
Пищевая сода.
Дайте смеси подействовать на пятно в течение нескольких минут, а затем поместите ее в стиральную машину, чтобы смыть, как обычно. Вы победили!