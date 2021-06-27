Как уберечь одежду от пятен от пота летом

Есть два способа предотвратить образование этих пятен. Один из них – выбор дезодоранта без алюминия. Как только вы это сделаете, дайте антиперспиранту высохнуть перед тем, как надеть блузку. Если вы торопитесь, вам подойдет фен, Mixnews.lv.