Актрисы из «Друзей» раскрыли причины выбора своих нарядов для съемок

Энистон объяснила, что образы для своей героини Рейчел Грин она подбирала самостоятельно. «Никто не заставлял нас надевать то, что нам не нравилось. Мы всегда сами решали, в чем будем сниматься. Мне, например, всегда было комфортно в мини-юбках, утягивающих топах и водолазках», — заверила она.

Кудроу, в свою очередь, призналась, что чувствовала себя неуверенно рядом с Дженнифер Энистон и Кортни Кокс на одной площадке. «У меня не такой тип телосложения, как у девочек. Я просто больше. Когда я смотрела сериал, я понимала, что я полная. Выбор нарядов всегда вызывал у меня дискомфорт. Я всегда надевала что-нибудь объемное, чтобы не чувствовать себя так ущербно рядом с Энистон и Кокс», — поделилась актриса, пишет Lenta.ru.

Ранее в июне актрисы встретились в шоу британского телеведущего Джеймса Кордена Carpool Karaoke. Они вспомнили самые культовые наряды ситкома и примерили на себя образы персонажей. Так, Лиза Кудроу появилась в ярко-оранжевом комбинезоне, а Дженнифер Энистон надела водолазку и вязаную безрукавку.