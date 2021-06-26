«Всегда мечтала быть молодой мамой»: Алеся Кафельникова откровенно рассказала о своей беременности

«Мало кто знает, но я всегда мечтала быть молодой мамой, и лет с 18 меня не покидала эта мысль, а встретив своего мужа, я сразу же, не раздумывая, ему это сказала: "От таких, как ты, нужно срочно рожать". Мысли вслух, и они схожи, вуаля! Мне очень повезло с человеком, которого я встретила, в нем есть все, о чем я могла только мечтать», - написала Алеся.