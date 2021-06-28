Редко мыть голову и выглядеть круто: советы стилиста

1. Понедельник

Моем голову, тщательно, но без фанатизма: чище чистых волосы не станут. Обязательно смягчаем бальзамом, по возможности сушим естественным путем. Укладываем волосы максимально просто, не стоит вертеть тугие кудряшки или вытягивать до идеальной прямоты. Легкие завитки или полупрямые локоны — то, что нужно! Перед тем как вечером лечь спать, расчесываем волосы и приподнимаем их так, чтобы они расположились по верхнему краю подушки. Если длина позволяет, можно сделать нетугой хвост или заплести свободную косу.

2. Вторник

Расчесываем и делаем пробор в непривычной области (слева, если обычно носите справа, или сбоку, если привыкли к прямому). Секрет прост: волосы «привыкают» к определенному положению, «прилизываются», теряют объем у корней и пачкаются сильнее всего именно на месте привычного пробора. Сместив его, мы получаем объем, чистый вид и новый образ!

3. Среда

Время сухого шампуня! Он впитает излишки себума и освежит корни. А прическу лучше сделать на основе кос и различных плетений: волосы после пары дней становятся более блестящими и послушными, и твоя коса удастся лучше, чем обычно! Не расплетай косу на ночь.

4. Четверг

Распусти косы и воспользуйся тальком для волос: он придаст прядям текстуру, а прическе — завершенность. Сформировавшиеся за счет косы изломы-завитки — писк моды!

5. Пятница

Гладкий хвост, безупречный и идеальный (лак для волос тебе в помощь), — оптимальное решение.

6. Суббота

Собери волосы в небрежный узел и дополни образ шарфом, косынкой или лентой для волос, чтобы замаскировать корни.

7. Воскресенье