Подбираем идеальный купальник: модели для всех типов фигуры

Рекомендуем отойти от устоявшихся правил и руководствоваться следующим принципом: выбирайте купальник, подчеркивающий те части тела, которые вам нравятся больше всего. А wday.ru вам в этом поможет!

Если вы любите свои плечи и руки, обратите внимание на купальники без бретелек: модели с открытыми плечами должны оказаться в списке маст-хэвов. В этом сезоне на пике популярности оказалась одежда с пикантными вырезами, поэтому во время шопинга обязательно присмотритесь к купальникам на одно плечо.

Если вы любите свои ноги, выбирайте купальник с высоким вырезом бедра — благодаря такой модели ваши ноги станут бесконечно длинными. Это могут быть слитные купальники или соблазнительные бикини — все зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Если вы любите свою талию, купальники с поясом станут самым грамотным вложением. Если вы их не найдете, не расстраивайтесь. Подберите модель подходящего кроя, благодаря которому просматривается акцент на талии: даже шов может заменить пояс. Также советуем вам дополнить летний гардероб моделями с завышенной линией талии.

Если вы любите свою грудь, один из самых простых способов подчеркнуть ее — это лиф с чашками на косточках. Модель не только выглядит стильно, но и обеспечивает необходимую поддержку бюста: вы будете уверены, что после дня отдыха у вас не заболит спина.

Какие актуальные модели стоит взять на заметку?

Купальники с вырезами

Как мы говорили ранее, вырезы прекрасно подходят для девушек, которые хотят сделать акцент на руках или плечах. Но не стоит ограничивать себя: если модель должна подчеркнуть грудь, выбирайте слитный купальник с геометричным вырезом в зоне декольте. А слитные купальники с фигурными вырезами на талии станут отличным решением для тех, кто обожает свою талию.

Мерцающий купальник

Лето — это время, когда каждая из нас может сиять, словно звезда. Добавьте в пляжный гардероб немного блеска: купальники с эффектом металлик и завышенной талией подчеркнут вашу чудесную фигуру, слитные модели с высоким вырезом бедра подойдут для длинноногих красавиц, а мерцающий купальник без бретелек — находка для тех, кто делает акцент на плечах.

Купальник, напоминающий нижнее белье

Это может показаться странным, но купальники, которые легко перепутать с нижним бельем, действительно остаются востребованными уже не один сезон. Конечно, вы можете приобрести кружевные лифы, но мы рекомендуем отдавать предпочтение более классическим и базовым моделям.

Модные эксперименты

Если вы не боитесь смелых аутфитов, советуем обратить внимание на необычный крой и яркие детали — модели с рюшами или оборками, объемными рукавами или слитные купальники с прозрачными вставками. Благодаря такому наряду любой пляж превратится в красную ковровую дорожку.

Купальники в стиле ретро