Подбираем идеальный купальник: модели для всех типов фигуры

Рекомендуем отойти от устоявшихся правил и руководствоваться следующим принципом: выбирайте купальник, подчеркивающий те части тела, которые вам нравятся больше всего. А wday.ru вам в этом поможет!
Если вы любите свои плечи и руки, обратите внимание на купальники без бретелек: модели с открытыми плечами должны оказаться в списке маст-хэвов. В этом сезоне на пике популярности оказалась одежда с пикантными вырезами, поэтому во время шопинга обязательно присмотритесь к купальникам на одно плечо.
Если вы любите свои ноги, выбирайте купальник с высоким вырезом бедра — благодаря такой модели ваши ноги станут бесконечно длинными. Это могут быть слитные купальники или соблазнительные бикини — все зависит от ваших вкусовых предпочтений.
Если вы любите свою талию, купальники с поясом станут самым грамотным вложением. Если вы их не найдете, не расстраивайтесь. Подберите модель подходящего кроя, благодаря которому просматривается акцент на талии: даже шов может заменить пояс. Также советуем вам дополнить летний гардероб моделями с завышенной линией талии.
Если вы любите свою грудь, один из самых простых способов подчеркнуть ее — это лиф с чашками на косточках. Модель не только выглядит стильно, но и обеспечивает необходимую поддержку бюста: вы будете уверены, что после дня отдыха у вас не заболит спина.
Какие актуальные модели стоит взять на заметку?
Как мы говорили ранее, вырезы прекрасно подходят для девушек, которые хотят сделать акцент на руках или плечах. Но не стоит ограничивать себя: если модель должна подчеркнуть грудь, выбирайте слитный купальник с геометричным вырезом в зоне декольте. А слитные купальники с фигурными вырезами на талии станут отличным решением для тех, кто обожает свою талию.
Лето — это время, когда каждая из нас может сиять, словно звезда. Добавьте в пляжный гардероб немного блеска: купальники с эффектом металлик и завышенной талией подчеркнут вашу чудесную фигуру, слитные модели с высоким вырезом бедра подойдут для длинноногих красавиц, а мерцающий купальник без бретелек — находка для тех, кто делает акцент на плечах.
Купальник, напоминающий нижнее белье
Это может показаться странным, но купальники, которые легко перепутать с нижним бельем, действительно остаются востребованными уже не один сезон. Конечно, вы можете приобрести кружевные лифы, но мы рекомендуем отдавать предпочтение более классическим и базовым моделям.
Если вы не боитесь смелых аутфитов, советуем обратить внимание на необычный крой и яркие детали — модели с рюшами или оборками, объемными рукавами или слитные купальники с прозрачными вставками. Благодаря такому наряду любой пляж превратится в красную ковровую дорожку.
Мода циклична, и к нам часто возвращаются тенденции из прошлого. Вдохновляйтесь винтажными образами и покупайте то, что вам по душе: купальники с крупным или мелким цветочным принтом или слитные модели в мелкую клетку. Уверены, вы неоднократно получите заслуженные комплименты.