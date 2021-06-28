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Что делать, если сводит судорогой пальцы на ногах

Судорога. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Эксперт рассказал wday.ru, как справиться с неприятным явлением и отчего это происходит.

Многие часто игнорируют неприятные ощущения в пальцах ног, ссылаясь только на неудобную обувь или усталость. Однако мало кто подозревает, что эти симптомы могут быть предвестниками серьезных заболеваний.

Причины судорог пальцев ног

Недостаток минералов и диеты
Недостаток калия, кальция и магния может вызвать мышечные спазмы. Их можно восполнить такими продуктами, как мясо, крупы, картофель в мундире, отруби пшеницы, зеленый горошек, бобы, ростки пшеницы, морковь, тыква, свекла, редька, перец, капуста, огурцы, авокадо, зелень, шампиньоны, дыни, яблоки, киви, арбузы, черная смородина, виноград, вишня, грецкие орехи, фундук.
 
Обезвоживание

Недостаточное количество жидкости приводит к нарушению водно-солевого баланса и замедлению обмена веществ. Ответной реакцией организма будет непроизвольное сокращение мышц.

Недостаток витамина D
 
От его употребления зависит усвоение кальция и магния, работа почек, сердца, состояние костей и кожи.
 
Повышенное употребление белка

Зачастую такого рациона придерживаются спортсмены или фитнес-любители. Вследствие чего, повышенное употребление белковой пищи затрудняет усвоение кальция.

Неудобная обувь
Жесткая обувь может препятствовать нормальной активности глубоких мышц стопы. Из-за этого они полноценно не выполняют свою функцию — стабилизацию ног. Тесные туфли ограничивают кровообращение, и конечности начинают неметь.
 
Тяжелые тренировки
Во время занятий спортом мышцы ног сокращаются и расширяются. Усиленные тренировки могут перегрузить стопы, что приведет к судорогам пальцев ног. Также неправильная техника упражнений может навредить правильному функционированию конечностей.
 
Частые стрессы
Быстрая потеря веса, переохлаждение, перенесение недуга.
 
Недостаток физической активности
Из-за малой двигательной активности нарушается кровоснабжение и мышцы теряют упругость и подвергаются атрофии.
 
Инсульт
 
Судороги возникают вследствие повреждения мозговой части, отвечающей за проводимость нервных импульсов к стопам.
 
Болезни сосудистой системы
Из-за нарушения функционирования сосудов нижние конечности недополучают питательные вещества.
 
Болезни поясничного отдела
Защемление нервов в поясничном отделе приводит к онемению конечностей.
 
Плоскостопие
Прогрессирующее плоскостопие может стать причиной судорог.
 
- Ни в коем случае не стоит пренебрегать судорогами пальцев ног, — делится невролог Ольга Кардышева. — Для начала обратитесь к терапевту, который проведет диагностику. В первую очередь у вас спросят о деталях симптомов, какие есть сопутствующие хронические заболевания. Далее назначат анализы крови, мочи и УЗИ нижних конечностей. Только после этого перенаправят к узкому специалисту.
 
Если у вас начались судороги, главное — не паниковать. Есть несколько простых способов купировать приступы. Первый — пройтись по холодному полу или провести по стопе льдом, что усилит кровообращение и расслабит мышцы. Второй — размять пальцы. Захватить их рукой и резко потянуть носок на себя. Третий — укутать теплым полотенцем ногу и приложить грелку. Отмечу, что часто можно прочитать такой народный совет, как уколоть ногу иголкой и принять аспирин. Однозначно это не стоит делать без рекомендации врача!
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