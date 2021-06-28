Что делать, если сводит судорогой пальцы на ногах

Жесткая обувь может препятствовать нормальной активности глубоких мышц стопы. Из-за этого они полноценно не выполняют свою функцию — стабилизацию ног. Тесные туфли ограничивают кровообращение, и конечности начинают неметь.

Тяжелые тренировки

Во время занятий спортом мышцы ног сокращаются и расширяются. Усиленные тренировки могут перегрузить стопы, что приведет к судорогам пальцев ног. Также неправильная техника упражнений может навредить правильному функционированию конечностей.

Частые стрессы

Быстрая потеря веса, переохлаждение, перенесение недуга.

Недостаток физической активности

Из-за малой двигательной активности нарушается кровоснабжение и мышцы теряют упругость и подвергаются атрофии.