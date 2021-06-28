Что делать, если сводит судорогой пальцы на ногах
Эксперт рассказал wday.ru, как справиться с неприятным явлением и отчего это происходит.
Эксперт рассказал wday.ru, как справиться с неприятным явлением и отчего это происходит.
Многие часто игнорируют неприятные ощущения в пальцах ног, ссылаясь только на неудобную обувь или усталость. Однако мало кто подозревает, что эти симптомы могут быть предвестниками серьезных заболеваний.
Причины судорог пальцев ног
Недостаточное количество жидкости приводит к нарушению водно-солевого баланса и замедлению обмена веществ. Ответной реакцией организма будет непроизвольное сокращение мышц.
Зачастую такого рациона придерживаются спортсмены или фитнес-любители. Вследствие чего, повышенное употребление белковой пищи затрудняет усвоение кальция.