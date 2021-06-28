Почему не нужно сливать жидкость из банок с консервированным тунцом

Мы знаем, что сок из банки с консервированным тунцом для многих не кажется таким уж аппетитным. Некоторые обращают внимание на его аромат, а другие на кусочки тунца, которые в нём плавают. Друзья, поверьте нам, это всё предубеждения!

Что представляет из себя жидкость из банки с тунцом в с/с?

Если на банке с тунцом написано, что он консервирован в собственном соку (с/с), значит он во время консервации был залит водой с добавлением соли.

Тунец в воде (поданный одним куском, а не дешёвой крошкой) обычно бывает плотным по текстуре. Его легко измельчить или размять, и он довольно сухой (если так можно вообще сказать о продукте в водном растворе) по сравнению с тунцом в масле.

Мы часто отдаём предпочтение такому тунцу, потому что сок содержит меньше калорий и больше омега-3. Во всяком случае так уверяют различные источники в интернете: фанаты консервированного тунца, в том числе и повара. Кусочки тунца, консервированного в масле, впитывают жир, как бы вы его не сливали. Хотя в этом нет ничего плохого для здоровья, ведь этот жир чаще всего на деле оказывается соевым маслом, а в нём отмечается высокое содержание ненасыщенных жирных кислот. При этом, масло всё-таки влияет на вкус конечного продукта.

5 способов использования сока из банки с консервированным тунцом

Для домашнего салата «цезарь»

Любимый многими салат с гренками и сыром – всегда хорош и к месту. Чаще всего его готовят с куриной грудкой или креветками. Мы предлагаем приготовить его с консервированным тунцом. Для этого используем банку тунца в с/с (примерно 200 г).

Переложите содержимое банки (рыбу и сок) в чашу блендера или кухонного комбайна, измельчите до однородности. Вылейте получившуюся смесь в миску и смешайте с 2 измельчёнными зубчиками чеснока, 1,5- 2 ст. л. лимонного сока, 150-180 г домашнего майонеза и 30 г натёртого на мелкой тёрке твёрдого сыра, подобного пармезану. Энергично взбейте массу венчиком и смешайте с листовым салатом. Добавьте сверху небольшие ломтики сыра и гренки. Салат с тунцом готов!

Для любых других салатов с консервированным тунцом

Используйте сок из банки вместо заправки. Например, смешайте консервированный тунец с помидорами черри, сладким перцем, пряной зеленью и приготовленной итальянской пастой, например, фарфалле («бабочки») и заправьте салат смесью из сока и майонеза или йогурта, хотя можно приправить сок просто лимонным соком и свежемолотым чёрным перцем. Также в салате можно смешивать тунца с фетой, маслинами или оливками, сладким красным луком, малосольными огурчиками, кукурузой. Перед подачей салат можно отправить в холодильник на час или два.

Для выпечки и подачи хлеба

Есть рецепты хлеба, которые требуют воды – попробуйте заменить её соком из банки с консервированным тунцом. Только не забудьте, что это не просто вода, а солёная вода, а значит нужно уменьшить количество этой специи в рецепте.

Если не хотите менять свой проверенный рецепт домашнего хлеба, смешайте в чаше блендера сок из банки со свежевыжатым лимонным соком, парой кусочков помидора и мелко-мелко нарезанными свежими пряными травами, которые у вас есть под рукой. Мы, например, используем базилик, тимьян и/или розмарин. Пробейте все ингредиенты до однородной жидкой смеси, перелейте в небольшую мисочку и подавайте к хлебу – испечённой чиабатте или подобному «деревенскому» пшеничному хлебу.

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