Диета «в десятку»: как похудеть за десять дней?

Диета на 10 дней богата белком, поэтому теряете вы вес не за счет мышечной ткани, а за счет жировых отложений.

В чем суть диеты на 10 дней?

Основным продуктом в диете на 10 дней становятся белковые продукты, то есть по сути питание приобретает вид безуглеводной диеты. Хотя формально это не совсем точное утверждение — ведь продукты, в которых содержатся углеводы, допускаются в меню, хотя и в предельно малых величинах — не более 20 г в сутки. Питание в диете на 10 дней дробное и частое, но при этом количество потребляемой пищи не ограничивается.

Как работает белковая диета на 10 дней?

Здесь запускается механизм типичных белковых диет, когда за счет отсутствия углеводной подпитки извне, организм начинает активно сжигать жировую ткань, чтобы обеспечить организм энергией. При этом уровень глюкозы в крови нормализуется, общее самочувствие улучшается и в то же время вы не чувствуете сонливости и постоянного чувства голода.

Чтобы правильно соблюдать диету на 10 дней необходимо каждый день выпивать натощак стакан воды без газа (можно с лимоном). Исключите жареную пищу и сделайте акцент на запекание продуктов в духовке, на гриле или на пару. И если уж жарить, то только на оливковом масле. В качестве гарнира к мясу добавляйте овощи в пропорции 2:1. и не забывайте выпивать по 2л воды без газа каждый день (а иной раз полезно также провести и водную диету за 1-2 месяца до начала основной диеты для похудения), только не во время приема пищи и не за полчаса до и после него. Последний приме пищи должен быть не позднее 20.00.

Примерное меню на диете на 10 дней

Завтрак:

1-й, 4-й, 8-й дни: 1-2 вареных яйца, овощной салат из огурцов, помидоров, пекинской капусты, трав и пророщенных семян с 1ч.л. оливкового масла, кофе или зеленый чай без сахара и молока;

2-й, 3-й, 7-й, 9-й и 10-й дни: омлет из 1-2 яиц с зеленью и помидорами, 50г нежирного сыра с 2 кусочками сельдерея или йогурт с натуральными ягодами, кофе или зеленый чай без сахара и молока;

5-й, 6-й день: нежирный творог я годами или смузи из творога и ягод, кофе или зеленый чай без сахара и молока. Второй завтрак: 1-й, 4-й, 8-й день: 50г нежирного сыра и 2 листа салата;

2-й, 3-й, 9-й, 10-й день: стакан кефира и горсть ягод или йогурт со свежими ягодами;

5-й, 6-й, 7-й день: салат «Цезарь» (с 1-2 куриными грудками) или куриная грудка и овощной салат «Сальса». Обед: 1-й, 8-й день: 2 куриные грудки на гриле, овощной салат из огурцов, помидоров, редиса, салатных листьев и пророщенных семян с 1ч.л. оливкового масла, кофе и зеленый чай без сахара и молока;

2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 9-й и 10-й день: филе рыбы (палтус, скумбрия, лосось, тунец, камбала) и овощное рагу из брокколи, помидоров, кабачков и лука-порея или суп-пюре из помидоров, лука-порея, брокколи и трав или суп-лапша из грибов в дополнение к рыбе;

7-й день: филе рыбы и запеченные овощи. Полдник: 1-й, 3-й, 4-й, 8-й, 10-й день: стакан кефира и горсть любых ягод;

2-й, 9-й день: огурец или помидор, фаршированный тертым сыром и травами;

5-й день: 3-4 ролла с огурцом или рыбой;

6-й, 7-й день: 50г нежирного сыра с 2 ломтиками сельдерея. Ужин: 1-й, 5-й, 8-й день: филе рыбы (палтус, скумбрия, тунец, лосось, камбала), запеченные овощи (кабачки, помидоры, цветная капуста, баклажаны, пророщенные семена);

2-й, 9-й день: 2 стейка из говядины гриль с салатом из помидоров, огурцов, рукколы, шпината и авокадо с 1ч.л. оливкового масла, кофе или зеленый чай без сахара и молока;

3-й, 10-й день: свиное филе на гриле, любой вид капусты на пару (брокколи, цветная, брюссельская) с 1ч.л.оливкового масла, кофе или зеленый чай без сахара и молока

4-й, 6-й, 7-й день: 2 куриные грудки, оладьи из кабачков или спаржа с тертым сыром на пару или салат гуакамоле, кофе или зеленый чай без сахара и молока.

На ночь во все дни диеты нужно выпить стакан кефира или нежирного молока.

Диета на 10 дней богата белком, поэтому теряете вы вес не за счет мышц, а за счет жировых отложений. Количество приемов пищи нарушать нельзя, а вот количество съеденного — можно. Сидеть на такой диете можно максимум 10 дней, если вы хотите повторить курс, то сделайте перерыв на 2-3 недели. Потерять при соблюдении диеты на 10 дней можно от 5 до 10кг, в зависимости от изначального веса.