ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ! ⟩ Отравленный поцелуй: большая часть косметики ядовита

Университет Нотр-Дам - один из 20 ведущих в Штатах. Среди его выпускников нобелевские лауреаты и государственные деятели. К результатам исследований, которые вышли из его лабораторий, прислушиваются. Новая работа профессора Грэма Писли и его коллег может потрясти всю индустрию красоты.

Ученые под его руководством провели химический анализ 231 продукта, которые можно купить в любом магазине США и Канады. В 52 процентах обнаружили содержание пер- и полифторалкильных веществ (PFAS). И следовательно, повышенное содержание фтора.

- Риск воздействия на потребителя в сочетании с размером и масштабом многомиллиардной индустрии, которая ежедневно поставляет эти продукты миллионам покупателей, вызывает острую озабоченность, - заявил Писли.

Профессор особо отметил, что производители не обязаны указывать на упаковке, что продукт содержит PFAS. Он предполагает, что опасных продуктов гораздо больше, чем нашли его коллеги.

- PFAS - стойкое химическое вещество: попадая в кровоток, оно остается там и накапливается. Косметика наносится вокруг глаз и рта. Она легко всасывается через кожу или в слезный канал, ее можно вдохнуть или проглотить. Кроме того, существует риск загрязнения окружающей среды. От производства и утилизации этих продуктов может пострадать гораздо больше людей, - пояснил ученый.

PFAS - поверхностно-активные вещества с фтором. Они водостойкие и хорошо образуют пленки. Словом, что нужно для косметики. Некоторые вещества этого класса связывают с раком почек и яичек, заболеваниями щитовидной железы и гипертонией. Исследования показали, что PFAS приводит к недостаточному весу и иммунотоксичности у новорожденных. Именно по этой причине ученые всего мира ищут замену таким веществам.

Случай с Бузовой

Опасность косметики - не секрет. Осенью 2019 года резкой критике подверглась Ольга Бузова. В Инстаграме она рекламировала средство от прыщей Fem Fatal. Химическая экспертиза, выполненная в лаборатории при МГУ, показала, что эта косметика содержит антибиотики и потенциально опасна для здоровья. Компания-производитель заявила о несогласии с исследованием, но проиграла ряд судебных исков. Бузова потихоньку удалила всю рекламу и не отвечает, пользуется ли сама этим продуктом.

На самоизоляции прогремела история с домашним пилингом. Медсестра из США Зои Газола опубликовала фотографии девушек с сильнейшими химическими ожогами после использования дешевой косметики.

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