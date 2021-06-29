ТОП-5 фраз, которые запрещено произносить на первом свидании

Профессиональные психологи советуют не тушеваться и вести себя максимально естественно. Кроме этого важно избегать пяти тем и фраз. Если поступить так, кавалер точно останется доволен проведенным временем!

«Мой бывший…»

Первое свидание не повод раскрывать все подробности личной жизни. Дебютная встреча должна пройти легко и оставить «сладкое» послевкусие. Если вы начнете обсуждать за столиком в кафе то, как вас унизил и растоптал предыдущий партнер, беседа станет похожей на прием у психолога. Мечтаете встретиться с объектом вожделения вновь? Сохраните пикантные подробности прошлого при себе.

«Мечтала выйти замуж за похожего на тебя»

Этой фразой можно не просто испортить первое свидание, но и прилично шокировать партнера. Компаньон может быть сколь угодно сильно влюблен, однако жениться через пару часов после знакомства он вряд ли захочет. За романтическим ужином или на прогулке старайтесь вести себя крайне непринужденно. Не нужно «садиться на шею» пока еще неродному человеку.

«Это так бесит!»

Нет ничего плохого в том, чтобы искренне говорить о вещах, которые беспокоят, отмечают эксперты Woman.ru. Однако следить за словами на первом свидании, да и в других ситуациях следует тщательно. Если человек много жалуется на свою судьбу — это может произвести не то впечатление, о котором вы мечтаете. Скорее всего, молодой человек будет поддакивать и так же сокрушаться. Но о второй романтической встрече можно позабыть.

«Ты же не из тех…»

Сравнивать людей в принципе считается дурным тоном. У каждого свой набор привычек, индивидуальные особенности характера. Крайне неприятно слышать фразу: «Ты же не из тех…», особенно, если речь идет о каком-то неприятном человеке из прошлого. Анализом романтической встречи лучше займитесь дома.

Меньше негатива

Существует масса прекрасных тем для обсуждения на первом свидании. Например, можно разузнать подробнее о родине партнера, о его музыкальных пристрастиях, рассказать немного о себе. Веселая и непринужденная беседа оставит приятный шлейф, чего не скажешь о выяснении отношений и попытках все время «подколоть» собеседника.