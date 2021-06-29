Вт, 29.06.2021
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ДО И ПОСЛЕ ⟩ Смотри, как выглядела эстонская королева уколов красоты 26 лет назад

Эстонская королева уколов красоты и писательница Марью Карин поделилась прекрасным архивным кадром в социальной сети.

В подписи к снимку Марью поделилась, что он сделан 26 лет назад. Комментаторы осыпали Карин комплиментами:

Чем старше, тем красивее и моложе;

Помолодела, точно не постарела.

Судя по снимкам, провозглашенная королевой уколов красоты Карин действительно изменилась со временем, но невозможно поверить, что прошла уже четверть века!

А так красавица выглядела пять лет назад:

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