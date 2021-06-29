ДО И ПОСЛЕ ⟩ Смотри, как выглядела эстонская королева уколов красоты 26 лет назад
Эстонская королева уколов красоты и писательница Марью Карин поделилась прекрасным архивным кадром в социальной сети.
Эстонская королева уколов красоты и писательница Марью Карин поделилась прекрасным архивным кадром в социальной сети.
В подписи к снимку Марью поделилась, что он сделан 26 лет назад. Комментаторы осыпали Карин комплиментами:
Судя по снимкам, провозглашенная королевой уколов красоты Карин действительно изменилась со временем, но невозможно поверить, что прошла уже четверть века!
А так красавица выглядела пять лет назад: