Неожиданно: эксперты рассказали, как фастфуд влияет на психику ребенка

Почти все школьники регулярно едят фастфуд и пьют газировку. Быстро, вкусно и не очень дорого, но при этом вредно для здоровья. Сейчас специалисты Роспотребнадзора еще раз напомнили: фастфуд опасен. И рассказали, почему.

Во-первых, слишком много калорий. А значит, риск развития ожирения и сопутствующих заболеваний.

Стандартный обед из картофеля фри, гамбургера, кока-колы и десерта, содержит в себе более 1000 ккал. Это почти половина от суточной нормы калорий младшеклассника

Во-вторых, в фастфуде содержатся трансжиры — около 40% на одну порцию обеда. Тогда как безопасное для человека их количество составляет не более 1% от суточного рациона.

«Трансжиры приводят к проблемам с печенью, сердечно-сосудистой системой, эндокринной системой, а также в разы повышают риск возникновения злокачественных новообразований», — предупреждают в Роспотребнадзоре.

Консерванты, усилители вкуса, красители, лишние соль и сахар… все это, конечно, вредит организму. А еще вызывает привыкание. Хочется есть все больше и больше — получается зависимость сродни компьютерной или даже алкогольной.

Кстати, опасность кроется даже в самом названии. «Фаст», то есть быстрый. Еда, которую можно есть на бегу. От такой спешки страдает пищеварительная система.

В особой зоне риска — дети. Ученые из США провели исследование и выяснили: у тех ребят, кто постоянно ел фастфуд, получали проблемы с психикой. Механизм такого воздействия специалисты еще пытаются понять, но уже видно, что нездоровая пища не лучшим образом влияет на подростков.

«Молодые люди, регулярно посещавшие рестораны быстрого питания, чаще страдают повышенной тревожностью, склонны к депрессивным состояниям, необоснованной агрессии, неадекватности реакций и суицидальным настроениям», — предупредили эксперты.

Посмотрите на состав блюд фастфуда: длинный список ингредиентов, которых, по идее, там быть не должно. Сахар, усилители вкуса, стабилизаторы, соя, заменители белка, крахмалы, трансжиры, красители, улучшители, различные «ешки»… Все они нужны, чтобы еда дольше хранилась и оставалась привлекательно для покупателя. Но пользы для организма в таком рафинированном продукте нет. Кроме того, за счет этих ингредиентов его калорийность будет гораздо выше.

Врачи советуют избегать такой пищи детям, людям с избыточной массой тела, непереносимостями глютена и лактозы, аутоиммунными заболеваниями, сердечно-сосудистыми патологиями, сахарным диабетом.

Кроме того, ранее врачи заявляли, что именно фастфуд может быть причиной роста числа аллергических заболеваний у детей. Недаром ведь аллергию считают болезнью века — за последние 30 лет число аллергиков выросло в разы.



