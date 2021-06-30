Диетолог назвала четыре ошибки в питании, из-за которых у вас выпадают волосы

Когда каждый день на расческе или в сливе в душевой остается критическое количество волос, не знаешь, что делать и к кому бежать: то ли к эндокринологу, то ли к трихологу, то ли ко всем сразу.

Но давайте возьмем себя в руки и успокоимся, может быть, не все так страшно. Нутрициолог Кинита Кадакия Патель из Индии предлагает начать не с врачей, а с питания. По словам специалиста, чаще всего волосы выпадают у людей, тяготеющих к диетам, в частности низкопротеиновой, с малым количеством белка и низкокалорийной. «Белок нужен волосам, — подчеркивает Кинита. — Особенно кератин, из которого состоят наши волосы, кожа и ногти».

Если вы решили худеть быстро, это тоже губительно скажется на волосах, и не только на них. Также выпадение может усилиться, если в организме не хватает витаминов — В12, цинка и железа. Их количество можно восполнить из еды, или, как вариант, обратиться к врачу — возможно, он посоветует принимать витамины.

«Я советую сначала сдать анализы и посмотреть, каких витаминов не хватает вашему организму, — говорит Патель. — А потом скорректировать питание: добавить в рацион продукты с фолиевой кислотой, цинком, белковые продукты

Если же и это не поможет, можно будет обращаться к врачу. Проблемой выпадения волос, как правило, занимаются трихологи. Но они могут направить вас также к дерматологу либо эндокринологу.



