Диетолог назвала четыре ошибки в питании, из-за которых у вас выпадают волосы
Чтобы остановить процесс и вернуть шевелюру, придется не только изменить привычки, но и сдать некоторые анализы, пишет parents.ru.
Чтобы остановить процесс и вернуть шевелюру, придется не только изменить привычки, но и сдать некоторые анализы, пишет parents.ru.
Когда каждый день на расческе или в сливе в душевой остается критическое количество волос, не знаешь, что делать и к кому бежать: то ли к эндокринологу, то ли к трихологу, то ли ко всем сразу.
Если же и это не поможет, можно будет обращаться к врачу. Проблемой выпадения волос, как правило, занимаются трихологи. Но они могут направить вас также к дерматологу либо эндокринологу.