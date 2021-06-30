Как не потеть в жару: 13 хитростей, которые сильно облегчат вам жизнь

Не путайте дезодорант с антиперспирантом

Антиперспирант сужает протоки потовых желез, за счет чего выделяется меньше пота. А дезодоранты лишь маскируют неприятный запах и избавляют от него, убивая бактерии. Так что потеть с обычным дезодорантом вы меньше не станете.

Пользуйтесь антиперспирантом перед сном

Главная ошибка — наносить антиперспирант прямо перед выходом из дома. В этом случае средство не успеет впитаться и эффект от него будет минимальный. Подождите хотя бы 10 минут, чтобы антиперспирант высох, а уже потом одевайтесь и отправляйтесь по делам.

Но еще лучше средство работает, если использовать его на ночь. Примите душ, подождите 15 минут, а затем нанесите антиперспирант. В это время температура тела ниже, а значит, активный компонент впитается лучше. Можно даже принять утром легкий душ — антиперспирант не смоется и по-прежнему будет работать.

Главное, выбирайте средство без резкого запаха, иначе просто не заснете. Периодически делайте перерывы, пользуясь антиперспирантом — коже тоже нужно отдохнуть. И старайтесь не использовать средство перед тренировками — из-за усиленного потоотделения может появиться воспаление.

Не забывайте про депилицию

Так уж задумала природа, что волосы в подмышках помогали нашим далеким предкам распространять особый запах. Этот запах сообщал о половом созревании и притягивал противоположный пол. Но уже древние египтяне, греки и жители других жарких стран волосы начали удалять — из гигиенических соображений (видимо, нашли другой способ соблазнения).

Волосы в подмышках удерживают влагу и неприятный запах. Да и современным средствам от пота добраться до кожи из-за обильной растительности сложнее.

Выбирайте одежду без рукавов

Нет рукавов — нет пятен пота. Причем, чем свободнее вырезы для рук, тем лучше. Базовые белые майки, топы-комбинации — в таких можно и в офис прийти, если сверху накинуть пиджак или рубашку свободного кроя.

Используйте вкладыши для одежды

Вкладыши впитывают запах и пот, не оставляя следов на ткани. Есть одноразовые — их клеят к изнанке одежды, или многоразовые, которые можно постирать и использовать снова. Правда последние потолще и крепятся с помощью специальных лямок.

Носите правильную одежду

Чем плотнее прилегает ткань к телу, тем жарче. Поэтому выбирайте свободный крой из хлопковых, а не синтетических тканей. Избегайте одежду из шелка — в этой ткани тоже очень жарко.

Подбирайте цвет одежды с умом

В одежде темно-синего или черного цвета пятна пота практически незаметны. Так же как на одежде с яркими рисунками и узорами. Не так заметны влажные пятна на белой и бледно-розовой одежде. Чего не скажешь о сером и голубом цвете.

Важно!