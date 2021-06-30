Как не потеть в жару: 13 хитростей, которые сильно облегчат вам жизнь
Рarents.ru рассказывает, как не потеть в жару и всегда выглядеть безупречно.
Рarents.ru рассказывает, как не потеть в жару и всегда выглядеть безупречно.
Не путайте дезодорант с антиперспирантом
Антиперспирант сужает протоки потовых желез, за счет чего выделяется меньше пота. А дезодоранты лишь маскируют неприятный запах и избавляют от него, убивая бактерии. Так что потеть с обычным дезодорантом вы меньше не станете.
Пользуйтесь антиперспирантом перед сном
Главная ошибка — наносить антиперспирант прямо перед выходом из дома. В этом случае средство не успеет впитаться и эффект от него будет минимальный. Подождите хотя бы 10 минут, чтобы антиперспирант высох, а уже потом одевайтесь и отправляйтесь по делам.
Но еще лучше средство работает, если использовать его на ночь. Примите душ, подождите 15 минут, а затем нанесите антиперспирант. В это время температура тела ниже, а значит, активный компонент впитается лучше. Можно даже принять утром легкий душ — антиперспирант не смоется и по-прежнему будет работать.
Главное, выбирайте средство без резкого запаха, иначе просто не заснете. Периодически делайте перерывы, пользуясь антиперспирантом — коже тоже нужно отдохнуть. И старайтесь не использовать средство перед тренировками — из-за усиленного потоотделения может появиться воспаление.
Не забывайте про депилицию
Так уж задумала природа, что волосы в подмышках помогали нашим далеким предкам распространять особый запах. Этот запах сообщал о половом созревании и притягивал противоположный пол. Но уже древние египтяне, греки и жители других жарких стран волосы начали удалять — из гигиенических соображений (видимо, нашли другой способ соблазнения).
Волосы в подмышках удерживают влагу и неприятный запах. Да и современным средствам от пота добраться до кожи из-за обильной растительности сложнее.
Выбирайте одежду без рукавов
Нет рукавов — нет пятен пота. Причем, чем свободнее вырезы для рук, тем лучше. Базовые белые майки, топы-комбинации — в таких можно и в офис прийти, если сверху накинуть пиджак или рубашку свободного кроя.
Используйте вкладыши для одежды
Вкладыши впитывают запах и пот, не оставляя следов на ткани. Есть одноразовые — их клеят к изнанке одежды, или многоразовые, которые можно постирать и использовать снова. Правда последние потолще и крепятся с помощью специальных лямок.
Носите правильную одежду
Чем плотнее прилегает ткань к телу, тем жарче. Поэтому выбирайте свободный крой из хлопковых, а не синтетических тканей. Избегайте одежду из шелка — в этой ткани тоже очень жарко.
Подбирайте цвет одежды с умом
В одежде темно-синего или черного цвета пятна пота практически незаметны. Так же как на одежде с яркими рисунками и узорами. Не так заметны влажные пятна на белой и бледно-розовой одежде. Чего не скажешь о сером и голубом цвете.
Важно!
На белых вещах часто появляются желтые пятна из-за алюминия, который входит в состав антиперспирантов. Поэтому если вы решили надеть белую рубашку или футболку, замените антиперспирант на обычный дезодорант.
Носите дезодорант с собой
И воспользуйтесь им, если предстоит важная встреча, да и просто когда припотели в разгар дня. Главное, нанести его на чистую сухую кожу. Поэтому перед использованием лучше освежиться влажными салфетками.
Запаситесь сменным гардеробом
Если вы добираетесь на работу на личном транспорте, оставьте в машине запасную рубашку. Вдруг вечером вас позовут на важное мероприятие, и тогда чистая сменная одежда станет настоящим спасением.
Купите дышащую обувь
Среди моделей обуви, которые спасут в жару: вязаные эспадрильи, легкие кроссовки в сетку, балетки из трикотажа, льняные слипоны или плоские сандалии с ремешками из эластичного бинта.
Кроме того, от запаха и пота спасут специальные дезодоранты и порошки для ног. Правда, последние не советуем использовать с темными носками.
Откажитесь от острых обедов
Некоторые продукты влияют на количество пота. Среди них — острый перец и некоторые специи. Не стоит налегать на лук, чеснок, редис и редьку — они еще больше усиливают неприятный запах пота.
В жаркую погоду ешьте меньше соли и пейте больше воды. А вот от кофе и молока тоже лучше отказаться — эти напитки усиливают запах пота.
Возьмите с собой портативный вентилятор
Можно, конечно, томно обмахиваться веером, но в жару любое лишнее телодвижение сильно утомляет. С крошечным вентилятором напрягаться не придется. К тому же, он поместится в любой сумочке, а главное, спасет от перегрева даже в невыносимую жару.
Используйте салфетки вместо пудры
С жирным блеском лица многие женщины по старинке сражаются с помощью пудры. Однако лишняя косметика на лице только закупоривает поры и делает макияж тяжелее. Лучше промокнуть лицо специальной матирующей салфеткой. Она уберет жирный блеск и сохранит макияж.
В жаркую погоду потеть — это норма. Если же для вас потливость — это знакомое явление вне зависимости от сезона, то можно считать, что она повышенная. Обычно это врожденная особенность, которая может сопровождать в течение всей жизни или проявиться в результате гормональной перестройки организма — например, в пубертатном периоде или в период менопаузы.
Если повышенная потливость доставляет вам неудобства и дискомфорт, то можно обратиться к дерматологу, он предложит вам способы решить ее. В случае, если причина кроется в гормонах, необходимо проконсультироваться с эндокринологом. Возможно, потливость — сигнал о нарушениях в работе щитовидной железы