Девять летних активностей, которые помогают сжечь больше всего калорий
Чтобы лето было активным, здоровым и запоминающимся, вспомните про бег, плавание, скейт — и не только!
Чтобы лето было активным, здоровым и запоминающимся, вспомните про бег, плавание, скейт — и не только!
Лето – время легкости. Свежие овощи и фрукты помогают придерживаться здорового рациона, теплая погода буквально тянет на прогулку, а многочисленные летние игры и активности помогают поддерживать себя в форме. Мы отобрали несколько летних активных видом спорта, которые наиболее эффективны для снижения веса – выбирайте, что вам больше нравится!
Бег или прогулки по пляжу
Песчаная кромка прибоя – самое подходящее место для утренней пробежки или вечерней прогулки. При одной и той же скорости, пробежка по твердому покрытию почти в два раза менее эффективна, чем по песку: так, час бега по твердой дорожке будет «стоить» 328 калорий, а по песку – 590.
Гребля
Что может быть лучше, чем велосипедная прогулка в летний выходной? Отличное настроение, общение – и прекрасная тренировка, в течение которой сжигается 554 калории в час.
Ваша собака, дети да и вы сами будете в восторге – а ваше тело, которое получит интенсивную тренировку практически всех групп мышц, просто счастливо. 540 сожженных калорий в час – прекрасный результат!
Подводное плавание с аквалангом
Любите дайвинг? Прекрасный выбор! Этот вид отдыха помогает сжигать до 470 калорий в час – не только за счет физической нагрузки, но и благодаря поддержанию необходимой температуры тела.
Верховая езда
Нет ничего лучше для снятия сильного стресса , чем общение с животными. Существует даже целое лечебное направление – иппотерапия, когда пациентов буквально лечат с помощью верховой езды. Впрочем, даже тем, у кого все хорошо со здоровьем, верховая езда пойдет на пользу. И поможет сбросить до 200 калорий в час.
Плавание
Разумеется, все зависит от рельефа и ландшафта, а также тяжести рюкзака и скорости движения, но в среднем туристы сжигают до 370 калорий за каждый час похода. А еще – получают прекрасную тренировку мышц ягодиц и ног, а также брюшного пресса и сердечной мышцы. Сплошная польза, уверяет «Домашний Очаг»!
Катание на скейте и роликовых коньках
Умеете кататься? Воспользуйтесь теплой погодой, чтобы получить удовольствие, а заодно сжечь более 300 калорий всего за один час. Впрочем, радости все равно будет намного больше!