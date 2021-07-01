Девять летних активностей, которые помогают сжечь больше всего калорий

Лето – время легкости. Свежие овощи и фрукты помогают придерживаться здорового рациона, теплая погода буквально тянет на прогулку, а многочисленные летние игры и активности помогают поддерживать себя в форме. Мы отобрали несколько летних активных видом спорта, которые наиболее эффективны для снижения веса – выбирайте, что вам больше нравится! Бег или прогулки по пляжу

Песчаная кромка прибоя – самое подходящее место для утренней пробежки или вечерней прогулки. При одной и той же скорости, пробежка по твердому покрытию почти в два раза менее эффективна, чем по песку: так, час бега по твердой дорожке будет «стоить» 328 калорий, а по песку – 590. Гребля

Взять напрокат лодку или каноэ и полюбоваться красотой привычных мест с поверхности озера, реки или моря – практически бесценно. И очень эффективно: один час неторопливой гребли сожжет 286 калорий и обеспечит отличную нагрузку на мышцы спины, плечевого пояса, рук и даже ягодиц. Езда на велосипеде