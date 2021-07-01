Пт, 2.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Они выдают отсутствие вкуса: приемы в макияже, которые устарели

Макияж. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Эти приемы могли нравится вам десять лет назад и оставаться в вашем макияже сегодня. Срочно изучите этот список и покажите его подругам.

Всего один неправильный штрих может испортить любой образ. Портал Wday.ru собрал пять техник и приемов в макияже, которые безнадежно устарели и не идут никому. Забудьте о них навсегда и никогда не применяйте.

Белые тени на внутренних уголках глаз

Это было модно в 2000-х, когда Пэрис Хилтон выходила на красную дорожку в блестящих платьях и с наращенными волосами. Сегодня белые или перламутровые тени во внутренних уголках глаз смотрятся нелепо. Если хотите осветлить эту зону или убрать акцент с близко посаженных глаз, просто нанесите на внутренние уголки матовые тени бежевого цвета.

Контрастный макияж
 
Такой «раскрас» подойдет только для вечеринки в стиле 90-х или тематической фотосессии. В реальной жизни голубые тени и розовая помада смотрятся, как минимум, странно.

Цветной градиент

Этот тренд появился вместе с Instagram — мировые визажисты старались удивить и привлечь аудиторию яркими фото и творили на веках искусство. Но искусство хорошо на картинках, а прийти в офис и даже на вечеринку с буйством красок на веках — не комильфо. Если хотите сделать яркий и актуальный макияж самостоятельно, изучите этот список.

Контрастная подводка для губ

В тренде естественность и многие визажисты призывают отказаться от контурных карандашей для губ. Достаточно просто прокрасить блеском и любой помадой, не задумываясь о четких границах. Хотите сделать губы визуально объемнее? Решайтесь на перманентный макияж.
Румяна вместо бронзера
 
Не нужно подчеркивать румянами линию скул — они должны быть на яблочках щек. Выделяя скулы румянами, мы визуально прибавляем возраст и делаем лицо уставшим и изможденным.

Подписывайтесь на страницу портала Krasotka в Facebook!
НАВЕРХ
Back