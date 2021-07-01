Они выдают отсутствие вкуса: приемы в макияже, которые устарели

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Белые тени на внутренних уголках глаз

Это было модно в 2000-х, когда Пэрис Хилтон выходила на красную дорожку в блестящих платьях и с наращенными волосами. Сегодня белые или перламутровые тени во внутренних уголках глаз смотрятся нелепо. Если хотите осветлить эту зону или убрать акцент с близко посаженных глаз, просто нанесите на внутренние уголки матовые тени бежевого цвета.