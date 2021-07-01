Что делать, если появилась водяная мозоль

Водяная мозоль: что это такое

Пузырь на коже, в котором скопилась прозрачная жидкость, — это водяная мозоль. Верхний слой кожного покрова в месте трения отслаивается, и под ним накапливается межклеточная жидкость. На первоначальном этапе пузырь не надувается, он появляется лишь при продолжающемся воздействии трения.

Как правило, мозоли образуются у людей с чувствительной кожей. Прикосновение к поверхности водяного пузыря сопровождается болью. При случайном или намеренном прорыве кожи на мозоли жидкость из нее вытекает. Образуется ранка, в которую легко может проникнуть инфекция. А это очень опасно.

Водяная мозоль: что делать при ее появлении

Считается, что мозоль нельзя самостоятельно вскрывать.

При небольшой мозоли закройте ее бактерицидным пластырем. Положите под его марлевую подушечку немного ранозаживляющей мази.

Если же мозоль внушительных размеров, то лучше обратиться к хирургу. Он вскроет пузырь с соблюдением условий стерильности, обработает ранку и даст рекомендации по дальнейшим действиям.

Что делать при случайном проколе кожи на поверхности мозоли:

не удаляйте поврежденную поверхность, если она не оторвалась наполовину или больше;

обработайте место прокола перекисью водорода и помажьте зеленкой;

прижмите мозоль кусочком бинта, чтобы вытекла жидкость;

нанесите на поверхность кожи какую-либо мазь, в которой есть антибиотик, заклейте бактерицидным пластырем либо сделайте повязку из бинта;

меняйте повязку дважды в день, а на ночь снимайте.

Если вы не знаете, переносит ли ваш организм антибиотик, содержащийся в мази, посоветуйтесь с врачом. У многих людей есть аллергия на какие-либо лекарственные средства. Поэтому не рискуйте понапрасну.

При случайном вскрытии мозоли обработайте ранку перекисью водорода, нанесите антибактериальную мазь и закройте пластырем с марлевой подушечкой.

При повышении температуры, появлении слабости или другого недомогания немедленно обратитесь к врачу! Это необходимо сделать и в том случае, если на ранке появится нагноение, а вокруг нее — красная припухлость.

Чтобы исключить образование водяных мозолей, работайте в перчатках, не надевайте новую обувь в дальние пешие прогулки. Будьте здоровы!

Наибольшая опасность водяной мозоли заключается в возможности ее инфицирования. Водяная мозоль — это отслоение поверхностного слоя эпидермиса, при котором пузырек наполняется лимфатической жидкостью. Порядок действий при возникновении такой мозоли очень прост.

Советы врача

Необходимо первично обработать кожу раствором антисептика.

Тоненькой иголкой сделать два прокола поверхностного слоя этого пузыря.

Отдавить жидкость.

Еще раз обработать антисептиком.

Наложить тугую повязку, чтобы не дать этой полости снова заполняться.

Как правило, через один-два дня процесс этот заканчивается, поверхностный слой кожи постепенно отмирает, а на его месте образовывается здоровая розовая кожа.



