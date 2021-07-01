Врач назвала продукты, которые нельзя есть на ужин

Начнем с хороших новостей — ужинать после 18:00 можно, ура! Но к выбору продуктов стоит подойти ответственно. Рассказываем, от каких продуктов по вечерам стоит отказаться раз и навсегда.

Выпечка и сладости

Все это — быстрые углеводы, которые сразу дают заряд бодрости (а это совсем не то, к чему мы стремимся перед сном), но не насыщают надолго. Через несколько часов вы снова почувствуете голод, и удержаться от того, чтобы перекусить на ночь глядя будет непросто. Хлеб долго переваривается и во второй половине дня, когда активность минимальная, с большой вероятностью переработается в жир.

Фрукты и ягоды

Казалось бы, безобидная еда, но нет. В сладких плодах содержится большое количество фруктозы. Она поднимает уровень глюкозы в организме и стимулирует выработку инсулина. Через короткий промежуток времени вы снова почувствуете голод. Все это чревато перееданием и прибавкой нежелательных килограмм.

Кроме того фрукты медленно перерабатываются и продвигаются по кишечнику, может начаться процесс брожения. Как следствие — вздутие, дискомфорт, метеоризм, которые точно не способствуют спокойному сну. Если хочется что-то съесть — попейте воды. Да-да, обычной питьевой негазированной воды. Потому что иногда жажду мы принимаем за чувство голода. Кроме того, немного наполнив желудок, мы можем отвлечься от мыслей о еде. Красное мясо

Этот богатый белком продукт лучше оставить на обед. Все потому, что в его составе присутствует аминокислота тирозин, которая повышает уровень адреналина в крови, возбуждает нервную систему и заставляет организм бодрствовать.

Орехи, авокадо, растительное масло, жирная рыба

Очень полезная, но очень калорийная пища. Так что есть ее лучше в первой половине дня. Для справки: в 100 граммах орехов содержится больше 500 калорий. Более того, в этих продуктах содержится большое количество жиров, чтобы их усвоить, организму требуется потратить очень много энергии. Но на это нет времени — все процессы замедляются, в том числе и пищеварительные. Зато могут формироваться жировые отложения.

Соленья и консервы

Такие продукты в любое время суток стоит употреблять в умеренных количествах, а уж тем более вечером. Соленья — тяжелая для желудка пища. К тому же она задерживает жидкость в организме, так что от хрустящих огурчиков стоит отказаться, если не хотите наутро проснуться с отекшим лицом.

Свежие овощи

Богатые клетчаткой, они приносят организму много пользы — в любое время, но не перед сном. Потому что для ее переваривания также требуется много времени. Получается, что организм должен отдыхать, но одновременно с этим нужно как-то обработать поступившую еду. В итоге ни один из процессов — ни отдых, ни пищеварение — не пройдут удачно.

Что лучше есть на ночь

В диетологии, помимо расчета калорийности также принимают во внимание и время приема пищи. Дело в том, что во второй половине дня активность пищеварительной системы снижается, и все процессы протекают немного медленнее. Поэтому рекомендуется выбирать продукты, которые организму будет легче переварить и усвоить. Например, небольшая порция овощей и тушеное или вареное белое мясо, нежирная рыба — идеальный вариант.

Второй важный момент — последний плотный прием пищи должен быть нем позднее чем за 3 часа до отхода ко сну. За это время желудок успеет переварить значительную часть пищи, и не будет перегруженным на ночь. Если взять в привычку наедаться перед сном, это скажется и на внешности (проблемы кишечника отражаются на коже), фигуре (лишние кило из-за проблем с пищеварением не заставят себя ждать), здоровье и самочувствии (наутро вы не будете чувствовать себя отдохнувшей, ведь организму не удастся как следует восстановиться).

Ну а если уж очень хочется что-то сжевать, можно выпить стакан молока или кефира или съесть вареный белок без желтка.



