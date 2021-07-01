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Пойман с поличным: как вычислить, что мужчина вам изменяет

Измена. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Не спрашивая напрямую, встречается ли ваш супруг или партнер с кем-то еще, вы не можете знать наверняка, изменяет ли он. Да, есть общие признаки обмана. Люди, которые обманывают, часто кажутся защищающимися или скрывают то, что они затеяли. Они могут проводить больше времени вдали от вас, чем обычно. Или они могут быть не такими нежными, как раньше. Но все эти обстоятельства также могут указывать на разные проблемы, которые у них есть, не имеющие ничего общего с неверностью. Утверждение, что кто-то изменяет, — серьезное обвинение без полного подтверждения, пишет Womanhit.

Если вас беспокоит поведение партнера, спросите его об этом, прежде чем делать предположения, что он неверен. Например: 'Мне кажется, ты проводишь много времени вне дома. Что происходит? Все хорошо?" Это может привести к тому, что вы узнаете корень проблемы и сможете обсудить ее. Если ваш партнер начинает защищаться или набрасывается на вас, не возобновляйте разговор, пока не получите поддержку. Обратиться к психологу — это безопасный способ рассказать о том, что вы наблюдали, и о том, как на это реагирует ваш партнер.

А теперь тест…Проверьте свои отношения по этим 15 признакам, что ваш парень / девушка может вам изменять:

  1. Вы начинаете замечать эмоциональную дистанцию ​​между вами двумя. Сейчас все не так, как раньше.
  2. Ваш инстинкт подсказывает вам, что он неверен. В глубине души вы чувствуете, что с вашими отношениями что-то пошло не так.
  3. Вы начинаете проводить меньше времени вместе. Ваш парень / девушка говорит вам, что у него нет на вас времени, как раньше, но не объясняет причин.
  4. Тот, кого вы так любите, перестает приглашать вас на свидания и устраивать сюрпризы.
  5. Они внезапно начинают побуждать вас проводить время с другими людьми. Их рационализация: если вы проводите время с другими людьми, я тоже могу.
  6. В его расписании заметны изменения. Они часто оправдываются тем, что долго бегают по делам.
  7. Есть огромные промежутки времени, занятия в которых ваш парень / девушка скрывает. Они не скажут вам, где были.
  8. Вы замечаете подозрительную активность мобильного телефона, такую ​​как постоянно высвечивающиеся сообщения, электронные письма или странные веб-сайты. Порой они будут переворачивать телефон экраном вниз. Многих людей ловят на обмане из-за того, что находится в их компьютерах или сотовых телефонах.
  9. Партнер не отвечает на определенные телефонные звонки, когда вы рядом. Они выглядят особенно напуганными, когда звонит телефон.
  10. Любимый человек больше не говорит с вами обо всех своих сокровенных чувствах.
  11. Они кажутся встревоженными, когда вы вместе, но собираетесь куда-то выйти из дома. Часто они отказываются пойти с вами и ссылаются на то, что просто устали. Жульничество истощает их эмоциональную и физическую энергию из-за страха, что их поймают, или из-за того, что они проводят много времени, пытаясь замести следы.
  12. Вы замечаете внезапное изменение их внешности или у них проявляется повышенное беспокойство по поводу того, как они выглядят. У вашего парня / подруги, вероятно, есть новая причина отлично выглядеть, и, скорее всего, это тот человек, с которым они изменяют.
  13. Партнер много общается с новым лучшим другом противоположного пола, даже больше, чем они проводят с вами время.
  14. Ваш парень / девушка проводит время со своим бывшим, но утверждает, что ничего не происходит.
  15. Партнер начинает относиться к вам все более критически или обвинять вас в обмане, даже если вы этого не делали.

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