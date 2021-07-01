Пойман с поличным: как вычислить, что мужчина вам изменяет

Не спрашивая напрямую, встречается ли ваш супруг или партнер с кем-то еще, вы не можете знать наверняка, изменяет ли он. Да, есть общие признаки обмана. Люди, которые обманывают, часто кажутся защищающимися или скрывают то, что они затеяли. Они могут проводить больше времени вдали от вас, чем обычно. Или они могут быть не такими нежными, как раньше. Но все эти обстоятельства также могут указывать на разные проблемы, которые у них есть, не имеющие ничего общего с неверностью. Утверждение, что кто-то изменяет, — серьезное обвинение без полного подтверждения, пишет Womanhit.