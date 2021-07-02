Почему современные женщины не торопятся выходить замуж?

Современные женщины все чаще выбирают карьеру и самореализацию, а вот создание семьи откладывают на более поздний возраст или вовсе отказываются от идеи — выйти замуж и завести детей. Хотя полвека, или даже 20-30 лет назад, в приоритете у представительниц прекрасной половины человечества были другие ценности, нежели работа. Почему произошла такая подмена ценностей, объяснила психолог Алена Леонова.

Эксперт отметила, что виной всему несколько факторов, среди которых появление новых возможностей для самореализации, улучшение условий жизни в целом, а также изменение роли представительниц прекрасного пола в обществе. Психолог объяснила, раньше считалось, что слабый пол предназначен только для создания семьи и рождения детей, сейчас же женщины, как и мужчины стремятся построить успешную карьеру. Леонова рассказала в интервью Pravda.ru, почему все чаще они берут все ответственность на себя, вместо того, чтобы довериться другим.

«Гипотетическая женщина попробовала кому-то довериться, делегировать свои обязанности, передоверить дела, поняла, что ничего не получилось, что она понадеялась напрасно или ей и вовсе отказали. Либо у нее в семье была ситуация, в которой мама все взяла на себя, а папа никак не помогал с бытом, тогда и появилась установка, что можно надеяться только на себя», — отметила эксперт.

Психолог пояснила, что такая жизненная позиция может привести к тому, что женщина станет самоуверенной, способной решать свои проблемы самостоятельно, при этом у нее может пропасть доверие к окружающим.

«Конечно, всегда нужно опираться на себя, но не нужно рассчитывать только на себя и никому не доверять. Здесь стоит вопрос скорее в партнерстве, и это не обязательно партнерство с мужчиной. Это может быть партнерство с друзьями или с родителями», — отметила Алена Леонова.