Здоровое - это модно: Café Komeet предлагает самый большой в Эстонии выбор безалкогольных коктейлей

Новое летние меню в кафе Komeet идеально подойдет любителям здорового образа жизни, адептам зеленой тарелки (много зелени), поклонникам безалкогольных коктейлей и органики. И вид, открывающийся с террасы тц Solaris, тянет на миллион долларов
Всегда интересно, каким образом шеф-повар придумывает меню? В данном случае все просто. Владельцы торгового центра Solaris Прийт и Пеэтер Ребане давно придерживаются правильного питания, но почти никогда не ели в своем же кафе. Потому что это была не их еда. Вот и было решено предлагать посетителям Komeet те блюда, которые братья готовят и любят сами. Молодой шеф-повар Крайт Кумар придумал рецепты, готовые блюда дегустировал совет из шести человек, что-то нравилось сразу, какие-то блюда отправлялись на доработку. В итоге получилось бомбически вкусное, полезное, сытное, умеренное в ценовом плане меню.
По словам Крайта Кумара, меню кафе теперь практически полностью органическое. «Почти половина летнего меню сделано с упором на местные сезонные ингредиенты», - отмечает шеф-повар.
Большой плюс, что все продукты - мясо, рыбу - кафе покупает у частных фермеров. Рыба поступает из озер Чудского и Выртсъярв. Курицы в меню нет, потому что в Эстонии, как оказалось, не выращивают кур так называемого свободного выпаса или экологически чистых, а латвийские безумно дорогие уже в закупке, и стоимость блюд с курятиной была бы вообще астрономической. Но поиск достойных птицеводческих хозяйств идет. Ароматная и пряная зелень произрастет тут же, в раскинувшемся на крыше Solaris саду-огороде. Можно отщипывать себе в тарелочку.
Есть в меню и экзотические алкогольные напитки. Например, вино из крапивы. Причем это дижестив! Напоминает напоминает сидр и немного кальвадос - без добавления яблок не обошлось, на вкус оно горькое и сладковатое одновременно.
Есть и малиново-рабарбаровое. Кстати, довольно суровое, но добавьте кусочек льда, и оно смягчит свой вкус.
Фишка этого лета - безалкогольные коктейли. Komeet поражает ассортиментом. По словам директора кафе Марелле Лехтер, в кафе вместо импортных безалкогольных напитков начали предлагать лимонады из ревеня и айвы, произведенные в Эстонии и с низким содержанием сахара. В меню 12 безалкогольных коктейлей, на любой вкус и цвет.
Также в Komeet заменили все жиры, используемые в кулинарии, сами делают масло, на котором и готовят. Все, как понимаете, экологически чистое.