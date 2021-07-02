Здоровое - это модно: Café Komeet предлагает самый большой в Эстонии выбор безалкогольных коктейлей

Всегда интересно, каким образом шеф-повар придумывает меню? В данном случае все просто. Владельцы торгового центра Solaris Прийт и Пеэтер Ребане давно придерживаются правильного питания, но почти никогда не ели в своем же кафе. Потому что это была не их еда. Вот и было решено предлагать посетителям Komeet те блюда, которые братья готовят и любят сами. Молодой шеф-повар Крайт Кумар придумал рецепты, готовые блюда дегустировал совет из шести человек, что-то нравилось сразу, какие-то блюда отправлялись на доработку. В итоге получилось бомбически вкусное, полезное, сытное, умеренное в ценовом плане меню.

По словам Крайта Кумара, меню кафе теперь практически полностью органическое. «Почти половина летнего меню сделано с упором на местные сезонные ингредиенты», - отмечает шеф-повар.

Большой плюс, что все продукты - мясо, рыбу - кафе покупает у частных фермеров. Рыба поступает из озер Чудского и Выртсъярв. Курицы в меню нет, потому что в Эстонии, как оказалось, не выращивают кур так называемого свободного выпаса или экологически чистых, а латвийские безумно дорогие уже в закупке, и стоимость блюд с курятиной была бы вообще астрономической. Но поиск достойных птицеводческих хозяйств идет. Ароматная и пряная зелень произрастет тут же, в раскинувшемся на крыше Solaris саду-огороде. Можно отщипывать себе в тарелочку.

Вариант закуски: ростбиф из телятины, свекольный хуммус, хрустящие чипсы. Без лактозы, без глютена, без яиц. Цена - 6 евро ФОТО: Лиана Турпакова

Севиче из форели. Ты ешь и чувствуешь вкус рыбы. Цена - 10 евро ФОТО: Лиана Турпакова

Суп-пюре из капусты кале с эстонскими грибами, морковью и чипсами из кале. Цена - 8 евро ФОТО: Лиана Турпакова

Здесь первую скрипку играет трюфенльно-базиликовый соус ручной работы, конечно же. Говяжье филе с нежнейшим кремом из желтой свеклы, грибами и морковью. Цена - 20 евро. ФОТО: Лиана Турпакова

Само по себе полноценное блюдо. Жареный сыр с перчиком c хутора Nopri, довольно пикантный, киноа, арбуз, чипсы из капусты кале, тимьян. В качестве приправы добавлен медовый винегрет. Цена - 15 евро ФОТО: Лиана Турпакова

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Жареный топинамбур с рабарбаро-луковым чатни и молодой фасолью. Цена - 14 евро. ФОТО: Лиана Турпакова

В кафе можно полакомиться выпекаемым здесь гречневым хлебом ФОТО: Лиана Турпакова

Ягодное пирожное. Без сахара. Чистый вкус. Цена - 3 евро. Выбор десертов в кафе огромный - и для веганов, и для невеганов. "Наполеон" здесь самый лучший в городе ФОТО: Лиана Турпакова

Есть в меню и экзотические алкогольные напитки. Например, вино из крапивы. Причем это дижестив! Напоминает напоминает сидр и немного кальвадос - без добавления яблок не обошлось, на вкус оно горькое и сладковатое одновременно.

Щи из крапивы известны давно, а вот вино... Уверена, это ноу-хау эстонских производителей ФОТО: Лиана Турпакова

Есть и малиново-рабарбаровое. Кстати, довольно суровое, но добавьте кусочек льда, и оно смягчит свой вкус.

Сразу вспоминается песня "Малиновое вино". Попробуйте согреть свою любовь малиново-рабарбаровым вином! ФОТО: Лиана Турпакова

Фишка этого лета - безалкогольные коктейли. Komeet поражает ассортиментом. По словам директора кафе Марелле Лехтер, в кафе вместо импортных безалкогольных напитков начали предлагать лимонады из ревеня и айвы, произведенные в Эстонии и с низким содержанием сахара. В меню 12 безалкогольных коктейлей, на любой вкус и цвет.

Безалкогольный коктейль "Сила страсти". Цена - 7 евро. ФОТО: Фейсбук