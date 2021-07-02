Женский гороскоп на неделю с 5 по 11 июля

Женщина-Овен

Дамам-Овнам астрологи рекомендуют начать неделю с избавления от всего, что мешает счастью. Обретение внутреннего равновесия будет важной составляющей для привлечения в жизнь позитивных перемен, поэтому так важно составить план действий и воплощать его без спешки. Отказавшись от всего, что тормозит развитие, будет проще принимать верные решения и открывать новые двери, ведущие к благополучному будущему. Немаловажным спутником успеха будет и умение принимать взвешенные самостоятельные решения.

Женщина-Телец

Дамам-Тельцам на этой неделе астрологи рекомендуют больше общаться. Защититься от дурного влияния помогут проверенные заговоры, поэтому бояться негативного воздействия не придется. Благодаря новым знакомствам получится обзавестись полезными связями, с помощью которых будет проще решать деловые вопросы. Повезет дамам-Тельцам и в личной жизни. Для выстраивания доверительных отношений важно не только думать о своем благополучии, но и обращать внимание на просьбы со стороны тех, кто дорог сердцу.

Женщина-Близнецы

У женщин-Близнецов эта неделя будет наполнена радостными событиями, однако астрологи рекомендуют не забывать об осторожности. Необдуманные поступки могут привести к печальным последствиям, а значит, важно быть бдительными. Знаки судьбы помогут найти путь в счастливое будущее, если прислушиваться к интуиции и внимательно следить за происходящим. Дамам-Близнецам не составит труда разрешить сложные задачи, а восстановить энергию поможет место силы, созданное в жилище.

Женщина-Рак

Женщинам-Ракам астрологи рекомендуют начать неделю с преображений. Смена имиджа, а также упражнения по обретению уверенности помогут преодолеть страхи и сомнения, закрывающие путь к счастью. На этой неделе будет возможность оставить за спиной невзгоды и проблемы, если не бояться неизвестности и работы. Успех ждет тех представительниц знака, которые умеют бороться с дурным настроением и не унывать, если с первого раза не получается решить сложную задачу.

Женщина-Лев

У Львиц начинается неделя, полная новых успехов. Для того чтобы перемены к лучшему не заставили себя ждать, важно не отказываться от смелых идей и не идти на поводу у чужого мнения. Самостоятельные взвешенные решения помогут обойти стороной ловушки судьбы и достичь новых успехов как в делах, так и в вопросах личной жизни. Важным спутником успеха для Львиц будет хорошее настроение — на волне позитива будет проще справляться с временными неурядицами.

Женщина-Дева

Девам астрологи рекомендуют не отказываться от новых идей и планов. На этой неделе будет возможность воплотить в жизнь смелые проекты, благодаря которым Девы смогут не только поправить материальное положение, но и раскрыть новые грани спящих талантов. Творческая активность поможет восполнять запасы энергии, а также станет незаменимым помощником в решении насущных проблем. В конце недели Девы смогут начать или продолжить обучение и воспользоваться полученными знаниями для новых достижений.

Женщина-Весы