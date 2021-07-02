Как влюбить в себя парня: пять безотказных способов

Но не интригой единой. Есть еще пять способов, как влюбить в себя парня:

1. Внешность с изюминкой

О том, чтобы хорошо выглядеть не только на первом свидании, а и на всех последующих, говорить не стоит, ведь это и так понятно. Но, собираясь на первое свидание, добавьте себе какую-то изюминку, что-то, что зацепит внимание парня. Такие детали всегда запоминаются. А на каждое новое свидание хоть немножко меняйте свою внешность – макияж, прическа, стиль одежды. Вы можете быть разной, а мужчина будет только пристальнее пытаться вас разглядеть и узнать.

2. Давайте парню возможность соскучиться

Зачастую отношения начинаются с постоянных встреч и свиданий, вы не можете перестать думать друг о друге, и даже если не видитесь – продолжаете общаться онлайн. А чтобы заставить мужчину еще больше думать о вас, давайте ему время соскучиться. Пропустите свидание, только предупредите его учтиво и нежно или оставьте ему сообщение в мессенджере без ответа на несколько часов. Это может быть и другой способ, который позволит вашему избраннику больше соскучиться и еще больше жаждать встречи.

3. Интересуйтесь мнением парня

Чтобы влюбить в себя мужчину, научитесь искренне интересоваться им и его мнением. Советуйтесь с ним по каким-то вопросам, постарайтесь показать возлюбленному, что от его решения многое зависит. Это добавит ему ощущения значимости и уверенности.

4. Будьте позитивной и энергичной

Ныть, жаловаться, обсуждать и осуждать строго запрещено не только на первом свидании, а и на всех последующих. Мужчинам нравятся легкие девушки, которые мыслят позитивно, умеют отдыхать, энергичны и веселы. Влюбить в себя мужчину поможет и ваш искренний смех.

5. Делайте комплименты и шутите

Не только девушки любят комплименты. Мужчинам тоже нравиться слышать в свой адрес приятные слова. Сделайте комплимент его хорошему вкусу в одежде, например, или чувству юмора. Важно, чтобы комплимент звучал искренне. К слову, чувство юмора для девушки также не маловажный фактор. Хорошая шутка и красивая улыбка могут растопить сердце любого мужчины