Пока не поздно: шесть советов, как сохранить зрение

1. Не выходите без солнцезащитных очков
И не только летом! Зимой УФ-лучи тоже достигают земли, а также отражаются от льда и снега. Ультрафиолет может привести к меланоме или карциноме на веке, а также повышает риск развития катаракты.
Может, вы делаете это прямо сейчас! Конечно, вытащить ресничку можно, но просто так тереть глаза не стоит. Это повышает риск появления кератоконуса, когда роговица истончается и зрение становится хуже.
3. Реже пользуйтесь каплями
Капли от покраснения глаз могут вызывать привыкание. Если сосуды часто лопаются, обратитесь к врачу.
4. Не принимайте душ в линзах
Прозвучит как детская страшилка, но это правда: в душе можно подцепить неприятный микроорганизм — акантамебу, которая попадает с линзы в глаз и порой приводит к кератиту и потере зрения. После выхода из душа или бассейна, если вы не сняли линзы заранее, их нужно тщательно продезинфицировать. И не наливайте в контейнер обычную воду!
При длительном контакте линзы с глазом (если она не предназначена для постоянного ношения) внутрь попадают микробы. Кроме того, глаза не получают достаточно кислорода.
6. Не носите линзы дольше срока
Месяц значит месяц. Одноразовые — значит в мусорку вечером. Иначе они из подспорья становятся рассадником бактерий, что может привести к снижению зрения.
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