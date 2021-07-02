Пока не поздно: шесть советов, как сохранить зрение

1. Не выходите без солнцезащитных очков

И не только летом! Зимой УФ-лучи тоже достигают земли, а также отражаются от льда и снега. Ультрафиолет может привести к меланоме или карциноме на веке, а также повышает риск развития катаракты.

2. Не трите глаза

Может, вы делаете это прямо сейчас! Конечно, вытащить ресничку можно, но просто так тереть глаза не стоит. Это повышает риск появления кератоконуса, когда роговица истончается и зрение становится хуже.

3. Реже пользуйтесь каплями

Капли от покраснения глаз могут вызывать привыкание. Если сосуды часто лопаются, обратитесь к врачу.

4. Не принимайте душ в линзах

Прозвучит как детская страшилка, но это правда: в душе можно подцепить неприятный микроорганизм — акантамебу, которая попадает с линзы в глаз и порой приводит к кератиту и потере зрения. После выхода из душа или бассейна, если вы не сняли линзы заранее, их нужно тщательно продезинфицировать. И не наливайте в контейнер обычную воду!

5. Не спите в линзах

При длительном контакте линзы с глазом (если она не предназначена для постоянного ношения) внутрь попадают микробы. Кроме того, глаза не получают достаточно кислорода.

6. Не носите линзы дольше срока

Месяц значит месяц. Одноразовые — значит в мусорку вечером. Иначе они из подспорья становятся рассадником бактерий, что может привести к снижению зрения.



