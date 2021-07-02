Крик души гинеколога: 11 банальных вещей об интимной гигиене, о которых забывают девушки

Такие банальные, но такие важные вещи представительницы женского пола порой не соблюдают и терпят серьезные последствия. О том, что необходимо соблюдать в интимной гигиене, рассказала врач акушер-гинеколог, репродуктолог Илона Григорян.

Нижнее белье не по размеру — причина бесплодия

Нижнее белье должно быть из натуральных материалов, так как оно соприкасается с самой нежной зоной, требующей бережного ухода. Ношение нижнего белья не по размеру может привести к раздражению, дисбактериозу, гарднерелезу, вагинальному кандидозу (молочница), бесплодию (из-за застоя крови в малом тазу, что может способствовать восполнению матки и придатков).

Ежедневное ношение трусиков-стрингов приводит к тому, что бактерии из кишечника попадают во влагалище и вызывают различные воспалительные заболевания. Если и есть необходимость в «праздник» надеть особое белье, то лучше сделать это на короткий промежуток времени.

Мыло — враг интимной зоны

Мыло, гели для душа, шампуни — все это нельзя использовать для интимной зоны. Сухость, раздражение, аллергические реакции и другие последствия станут результатом такой гигиены. От ароматизированного мыла и гелей нарушается кислотно-щелочной баланс интимной зоны, что приводит к повышению чувствительности к инфекционным заболеваниям, провоцирует рост бактерий и грибков, вызывает чувство дискомфорта и сухости. Мыло и гель для душа имеют нейтральные или щелочные показатели pН 6-7, а у половых органов — кислая среда из лактобактерий, которые защищают организм от болезнетворных микроорганизмов. Здоровый кислотно-щелочной баланс влагалища — примерно 3,5-4,5 pН, поэтому средство для интимной гигиены нужно выбирать по предельным параметрам. Если не следовать данным рекомендациям, то происходит изменения микрофлоры влагалища и возникают проблемы со здоровьем.

И помните — чрезмерное очищение может нарушить природную бактериальную флору влагалища.

Правильный уход за интимной зоной — важное условие женского здоровья. Чтобы не нанести ему вред, необходимо соблюдать определенный правила,

— рекомендует специалист.

Мочалка — зло

Мочалка способна повредить нежную интимную зону, поэтому не стоит использовать ее и различные губки для интимной гигиены. Также в губках и мочалках часто развиваются вредоносные бактерии, для профилактики чаще обрабатывайте их дезинфицирующими растворами и хорошо просушивайте. Но для интимной зоны использовать не стоит.

Техника подмывания

Влагалищная флора безопасна для кишечника, а вот попадание кишечной флоры во влагалище может привести к воспалительным заболеваниям, поэтому будьте осторожны, чтоб не заносить бактерии из области ануса в половые органы.

Специальное полотенце

Для интимной гигиены необходимо иметь отдельное мягкое полотенце, ведь именно полотенце является хорошим «домом» для бактерий. При пользовании полотенцем не стоит совершать резкие растирающие движения, иначе можно травмировать нежную зону. Для женщины важно завести отдельное полотенце только для данной зоны. Ни в коем случае нельзя использовать то, которое применяется и для ног, и для других зон.

Душ после бассейна