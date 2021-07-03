Хруст в шее: о чем может свидетельствовать и когда обращаться к врачу

Хруст в шее: почему возникает и когда следует обращаться за помощью

Хруст в шее бывает двух видов: доброкачественный и злокачественный, рассказывает врач Василий Суворов. Доброкачественный хруст в шее не вызывает боли и после него пациент может даже чувствовать облегчение. Такой хруст не требует никакого лечения, не является признаком недостатка витаминов или микроэлементов.

Почему шея хрустит

Хруст в шее является вполне нормальным для людей. Колонна позвоночника состоит не только из позвонков и межпозвоночных дисков, а еще из мелких суставов, которые позволяют делать разгибания и сгибания, наклоны, повороты в стороны головой.

Эти мелкие суставы связаны между собой и стабилизируют позвоночник во время различных движений. Они ориентированы к земле под косым углом. Поэтому, когда мы долго стоим, или ходим происходит соскальзывание этих суставов. А после того, как вы растягиваете их с хрустом, вы ставите эти суставы на место. Это абсолютно нормальное явление, оно есть у всех людей и, вы не чувствуете боль — это не является признаком чего-то, что надо лечить и собственно переживать,

- говорит Суворов.

Главным признаком злокачественного хруста является боль. Если ты двигаешь шеей, происходит хруст, который причиняет боль, то следует обратиться к врачу. По словам ортопеда-травматолога Василия Суворова, такая боль может быть признаком дегенеративного заболевания межпозвонкового диска (известного как остеохондроз) или фасеточного синдрома.

К какому врачу следует обращаться в случае хруста в шее

Если у тебя хруст в шее, который вызывает боль, следует обратиться или к неврологу или к ортопеду или к вертебрологу.

Хруст в шее: лечение

Хруст в шее без боли не требует лечения и является вполне нормальным. Если хруст в шее сопровождает боль, тогда врачи проводят диагностику. Тебе могут назначить рентгенографию позвоночника, а если там не удастся обнаружить нарушений — тогда МРТ. На МРТ лучше видно межпозвоночный диск, состояние суставов, связки, сухожилия и мягкие ткани.

Лечение злокачественного хруста в шее состоит из нескольких этапов:

Лечебная физкультура. Пациент может со специалистом или самостоятельно делать упражнения на укрепление мышц шеи и стабилизации суставов.

Инъекция. Если в течение шести месяцев лечебная физкультура не помогает, тогда делают укол в области у позвонков спинного мозга или в фасеточный сустав, чтобы убрать боль и воспаление. Также продолжают лечебную физкультуру.

Оперативное вмешательство. Проведение операции возможно только при наличии других признаков кроме боли во время хруста в шее (боль, которая стреляет в руку, особенно при определенных движениях головой, онемение определенных пальцев руки, ощущение слабости руки, боль в руке, которая идет по ходу нервов плечевого сплетения, или боль фасеточных суставов).

Сама боль во время хруста в шее не является показателем к операции, если нет других патологий. Если есть дегенеративные изменения межпозвонкового диска, тогда делается его замена, или его уменьшение (чтобы не было давления на нервы). Но еще раз отмечу, первоочередное — это лечебная физкультура, нужно делать упражнения на укрепление мышц шеи и стабилизации суставов,