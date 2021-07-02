Эстонская певица Ариадне рекомендует брать от лета всё и даже больше

Проведенное среди жителей Эстонии исследование IKEA показывает, что более половины жителей страны чувствуют время от времени вину, потому что прилагают слишком мало усилий ради сохранения природы, а каждый пятый отмечает, что слишком мало знает об экологичном образе жизни. По словам певицы Ариадне, не надо прилагать больших усилий, чтобы вести более экологичный образ жизни – значение имеют даже сегодняшние маленькие шаги к более зеленому завтра.

Ариадне принимает каждый день сознательные решения ради более разумного и экологичного образа жизни. Она сортирует мусор и предпочитает при любой возможности экологичные товары, которые изготовлены из материалов вторичного использования или переработанных материалов, отдавая предпочтение как можно чаще магазинам второго круга и природной косметике. «Благодаря знакомству с Мартти, с которым я помолвлена, я начала больше прежнего обращать внимание на экологичность. При переезде мы выбирали, какие товары покупать в новый дом и как создавать общие привычки», – рассказывает Ариадне. На сегодня экологичный образ мышления настолько стал привычным для неё, что она не уже не может жить иначе.

Ариадне старается воздерживаться от излишнего потребления и быть ответственной по отношению к окружающей среде. «Люди становятся всё более ответственными, но каждый должен понимать, если пришел на любое летнее мероприятие: убери за собой и убедись, чтобы твой след имел минимальные последствия для природы», – отмечает певица. А что она делает для того, чтобы праздники и вечеринки с друзьями проходили для окружающей среды как можно более благоприятно?

Отправляясь за покупками, отдавайте предпочтение своей сумке. Лучше из ткани, но если забыли сумку на шкафу в прихожей, то в качестве крайнего варианта подойдёт и бумажный пакет. Если избегаете при посещении магазина покупки пластикового пакета, то ыы уже в любом случае сделали маленький шаг к более экологичному образу жизни.

Носите с собой многоразовые соломинки и стаканы. Прекрасно, что многоразовые стаканы выглядят сегодня стильно. Мой многоразовый стакан EFTERSTRÄVA, изготовленный из материалов вторичного использования, всегда у меня с собой.

Избегайте одноразовой посуды. Самая безобразная картина – это мусор на природе после Иванова дня, особенно одноразовая посуда. Вскоре в Европе нельзя будет пользоваться одноразовой посудой, поэтому самое время ввести в привычку посуду многоразового использования. Например, посуда OFTASTI очень прочная, значит ей можно пользоваться на природе и в саду, не беспокоясь о том, что она может разбиться.

Сортируйте мусор, собирайте и сдавайте тару. На месте праздника можно создать систему, куда складывать тару, куда упаковку и куда биологические отходы. Вроде маленький шаг для вас, но гигантский для благополучия окружающей среды.

Потребляйте разумно. Покупайте столько, сколько сможете употребить всей компанией. Если всё же после празднеств останется еда, то сохраните её в коробках для вторичного использования и съешьте позже.