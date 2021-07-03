Вечный медовый месяц: как разжечь пламя любви в угасших отношениях?

Безусловно, с годами страсти утихают, и у людей остается море ежедневных дел: они сначала не успевают, а потом уже и не хотят весь день и всю ночь провести голыми в постели. Но можно ли повернуть время вспять и снова стать молодыми, влюбленными и горячими? Интегративный психолог, эриксоновский гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова уверена, что можно. Однако не стоит спешить с поиском нового сексуального комплекта белья — в одиночку красные трусики не справятся.

Вспомните все детали: как это было, когда между вами в самом начале отношений бушевали страсти? Дело ведь было не столько во влечении, сколько в желании находиться постоянно рядом, заботиться, чувствовать в ответ интерес, заботу, внимание, когда между вами раздается звонкий смех,

— учит психолог.

По словам Адриановой, когда людям рядом хорошо, когда они вместе смеются, это говорит о взаимной симпатии и близости, определенном уровне взаимного доверия. Общие шутки, как и желание проводить время вместе, появляются не сами собой, а только в результате честного и открытого общения. Нужно в первую очередь восстановить эмоциональную близость!

«Есть обиды, претензии? Нужно обсуждать в конструктивном ключе, помогая партнеру понять ваши реакции! Вы должны перестать быть для него бомбой замедленного действия, которая неизвестно, когда и на что обидится или разозлится. Возможно, это неприятно слышать, но единственный орган, ведущий к разжиганию огня, это ваш рот, через который нужно выражать свои желания и говорить, как хочется», — настаивает Ольга Адрианова.

Как помочь мужчине обрести уверенность в себе?

Чтобы и ваш спутник устремился к настройке семейной жизни, нужно его приободрить — дайте супругу понять, насколько он ценен! Это тоже лучше делать с помощью слов. Вынес утром мусор — поблагодарите. Помыл посуду — поцелуйте и скажите, что хозяйственный. Задержался на работе — не ругайте, а подарите искреннее «спасибо» за труд на благо семьи!

Вещи, которые вроде бы сами собой разумеются в вашем быту, должны стать позитивными, восприниматься как заслуга и вклад в общее счастье. Правило тут только одно: нужно одобрять только те качества и поступки, которые вы действительно уважаете и принимаете с радостью. Ложь все испортит. Делая все самостоятельно, не позволяя мужу «мешать» и «все портить», женщина самостоятельно его кастрирует (не в прямом смысле, разумеется), а потом еще и жалуется.

По поводу флирта и кокетства здесь будет сюрприз — для того, чтобы это было искренне и вызывало эффект — мужчина вам должен реально нравиться. Если вы слишком устали, если он вам совсем не помогает, приходит поздно и зарабатывает мало — какой здесь на фиг флирт? И я с вами соглашусь! Возвращаемся к первому пункту, проговариваем все моменты и совместно находим компромиссы,

— говорит психолог.