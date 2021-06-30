В США впервые трансгендерная девушка стала победительницей конкурса красоты «Мисс Невада»
Впервые победительницей конкурса красоты «Мисс Невада» стала трансгендерная девушка. Победу одержала 27-летняя Каталуна Энрикез, сообщает Daily Mail.
Впервые победительницей конкурса красоты «Мисс Невада» стала трансгендерная девушка. Победу одержала 27-летняя Каталуна Энрикез, сообщает Daily Mail.
Девушка начала участвовать в конкурсах красоты с 2016 года, и, по ее признанию, она часто подвергается дискриминации не только по гендерному признаку, но и потому, что не родилась в США - в 10 лет Каталуна переехала с Филиппин вместе с семьей. Был случай, когда во время конкурса ее порросили показать документы и справку от врача, когда узнали, что она трансгендер, пишет RUS.TVNET.lv.
Каталуна участвовала в огромном количестве конкурсов - "Королева Калифорнии", "Королева США 2016", Super Sireyna WWUSA, "Мисс Серебряный штат" и "Королева Вселенной" (титул, который присуждается на международном конкурсе красоты для трансгендерных девушек).
Девушка признается, что друзья и сообщество ЛГБТК+ всегда поддерживают ее, а вот пользователи интернета стали ее оскорблять.
"Обычно мы думаем, что участие в конкурсах - это для женщин, которые стройны, высоки и имеют красивые зубы, но я не просто тело, я также человек, который испытывает проблемы с психическим здоровьем, и я борец; я выросла в бедности, и мне пришлось прокладывать свой собственный путь. У многих женщин такие же истории, и я думаю, что мы должны подчеркивать именно это, а не фокусироваться исключительно на красоте. (…) Мне говорили, что я грешна и отнимаю что-то у маленьких девочек.
Уже 29 ноября Каталуна отправится в Оклахому, США, чтобы побороться за титул "Мисс США".
Энрикез - первая трансгендерная девушка, которая будет участвовать в национальном этапе данного конкурса.