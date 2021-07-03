Мужчина сбросил 32 килограмма за 10 месяцев и поделился своим методом похудения

Сбросить вес Найду решил после того, как посмотрел в интернете запись боксерского матча между Мохаммедом Али и Ларри Холмсом. «Я увидел, как Али, который был уже не в лучшей форме, получает тяжелейшие удары и не падает. Он отдавался на 100 процентов. Это очень вдохновило меня и помогло принять решение изменить образ жизни», — рассказал Найду, пишет Lenta.ru.

В первую очередь мужчина озаботился правильным питанием. Теперь на завтрак он ест овсянку с шестью-восемью яичными белками, а обед его состоит из курицы с рисом, причем он утверждает, что днем не сильно ограничивает себя в калориях. Ужинает индиец куриной грудкой, салатом и стаканом йогурта.

Кроме того, Найду начал регулярно заниматься спортом. Он делает силовые упражнения на две группы мышц каждый день, и посвящает 25 минут кардиотренировкам. «Теперь это моя ежедневная рутина, и я не собираюсь останавливаться», — сказал мужчина.

Также Найду сказал, что привел в порядок свой режим дня, чтобы хорошо высыпаться, и исключил из рациона фастфуд и другие вредные продукты.

За последние 10 месяцев он сбросил 32 килограмма, однако останавливаться на этом не собирается. «Фитнес стал частью моей жизни, а не занятием, которому посвящают свободное время. Я хочу стать еще здоровее и сильнее», — подытожил индиец.