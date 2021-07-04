Аршавин оставил ее и детей, а она стала известной телеведущей: судьба Юлии Барановской

Юлия родилась в 1985 году в Санкт-Петербурге. Мама ведущей была учительницей в школе, а отец – инженером. Когда будущей телеведущей исполнилось 10 лет, ее родители разошлись. Девушка мечтала посвятить себя журналистике, но, по совету матери, поступила в Университет аэрокосмического приборостроения, который так и не окончила.

Знакомство с известным футболистом и будущим мужем Андреем Аршавиным произошло на Невском проспекте, когда Барановская гуляла с подругой. Тогда Андрей подавал большие надежды в качестве игрока сборной «Зенита». Роман с телеведущей развивался достаточно быстро. Через два года у пары появился сын, пишет kleo.ru.

Барановская и Аршавин не узаконили свои отношения. Юлия не настаивала на женитьбе, а Андрей так и не сделал ей предложение. После рождения второго ребенка к этой теме пара не возвращалась.

В 2009 году Аршавину предложили контракт в Великобритании. Вскоре семья переехала в другую страну, где у Юлии возникли трудности с адаптацией, так как она она не привыкла к роскошной жизни с футболистом. Позже телеведущая призналась, что вынашивала идею проекта, в котором хотела бы помогать женщинам, недавно переехавшим в Англию. Но воплотить в жизнь его было не суждено. Будучи беременной третьим ребенком, Барановская узнала об измене мужа, который в тот момент находился в России. Несмотря на состояние Юлии, Аршавин свое решение не изменил и ушел к журналистке Алисе Казьминой.