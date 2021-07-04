Он не позвонит: ТОП-5 женских ошибок на первом свидании

Найти идеального спутника жизни не так просто, как кажется. Некоторые женщины годами ходят на свидания, но все равно не получают должного результата: либо отношения не длятся дольше месяца, либо кавалеры вовсе не перезванивают. Очень обидно!

Как изменить ситуацию — знают психологи. Чтобы первая встреча послужила отправной точкой в счастливое совместное будущее, важно следовать всего лишь нескольким правилам. Никаких супермодных нарядов и секретов обольщения — речь идет о культуре поведения, пишет Пятый канал.

Расчетливая натура

Эксперты Wday.ru провели опрос среди мужчин, чтобы выявить, каким дамам они бы никогда не перезвонили после первых свиданий. Оказалось, антирейтинг возглавляют женщины, которых очень волнуют кошельки потенциальных женихов.

«А сколько ты зарабатываешь?» — такой вопрос при встрече не только обескуражит спутника, но и заставит его задуматься, куда и как быстро сбежит потенциальная жена, если он вдруг останется без работы.

Прирожденный нытик

На втором месте — дамы, которые привыкли всем и всюду жаловаться на проблемы. Следует запомнить, что у каждого человека свои скелеты в шкафу, но знакомить ухажера со всеми сразу на первом свидании необязательно. Вернее, это просто запрещено.

Только представьте: мужчина заказал ресторан, купил цветы и ждет прелестницу с замиранием сердца. И тут в зал врывается она: нервная, обиженная и, не дай бог, заплаканная. Конечно, из вежливости кавалер пожалеет спутницу и, возможно, даже выслушает ее тираду о том, какие «все сво…». Но после такого стресса вряд ли пригласит на вторую встречу.

Раскрепощенная стерва

Женщина в прекрасном расположении духа — лучшее, что может быть на первом свидании. Вот только за словами и действиями стоит все же следить. Когда дама пускается «во все тяжкие», кавалеру действительно становится страшно. Особенно, если спутница приняла чего-нибудь горячительного.

Свидание с раскрепощенной стервой, конечно, может закончится бурным сексом. Вот только для серьезных отношений мужчина скорее выберет кого-нибудь менее импульсивного.

Бедная родственница

«Скромность — украшает», — так поговаривают в народе. А вот психологи отмечают, что это большое заблуждение. Если даму пригласили на ужин, ей не стоит прикидываться стройной ланью, которая не ест ничего кроме зелени. Во-первых, кавалер, заказавший какой-нибудь стейк, обязательно почувствует себя неловко. Во-вторых, нет никакого смысла врать о привычках, если с годами они точно не изменятся. Ну и в-третьих, не стоит забывать, что голодный урчащий желудок не украшал еще ни одно свидание.

Небольшой совет: если скромность дамы продиктована тем, что она боится заказать на сумму, которую спутник «не потянет», следует просто взять на встречу собственный кошелек.

Самовлюбленная истеричка

Женщины, которые много хвалятся, превозносят себя и постоянно дают «ценные» советы мало нравятся мужчинам. Успехи в труде, проблемы, недовольства можно обсуждать, но только не на первом свидании. Лучше — через месяц, за столом на общей кухне.