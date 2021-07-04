Письмо читательницы: он пришел на свидание, накурившись

«Я запуталась в принятии правильного решения. Надеюсь, вы сможете мне помочь. Я встречаюсь с парнем, он старше меня на шесть лет, но это не мешает нам. Он меня устраивает, кроме своего одного минуса: он курит травку (коноплю). Мне очень-очень трудно с этим смириться. Знаю, что любит меня, заботится, переживает со мной, поддерживает меня. Но вот травка... Договорились, что не будет курить при мне или перед встречей со мной. Но меня всё равно это не устраивает.

Недавно мы долго не виделись и теперь решили встретиться, он звонил, говорил, что так соскучился, хочет быстрее увидеть меня, теперь я вышла гулять, а он накурился. Я очень обиделась, мне стало так обидно от того, что он же знал, что я иду, и всё равно покурил. Мне очень обидно, ведь я думала, всё так хорошо будет, я так соскучилась, а он так поступил. Я очень разочаровалась. Такое уже не первый раз, раньше я устраивала истерику, ругалась, а сегодня как увидела его – просто сказала, что не хочу его видеть, он меня раздражает, и ушла.

Пришла домой и у меня такие чувства, непонятные мне. Не знаю даже, что делать. Думала проучить его и расстаться с ним, но я всё равно буду скучать по нему, так всегда было, когда раньше он меня обижал. Подскажите, пожалуйста, как мне поступить. Очень надеюсь на вашу помощь, потому что сейчас мне очень нужен совет»