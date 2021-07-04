ФОТО ⟩ Модель стала копией Джессики Рэббит, потратив на пластику десятки тысяч евро, и результат стоил каждой копейки

С самого детства Мария пользовалась вниманием сверстников благодаря своей выдающейся внешности. Но быть просто красоткой ей мало — она всегда искала способы как-то себя улучшить. Первым и, по её мнению, самым правильным решением стал новый цвет волос. До этого девушка всегда мечтала быть блондинкой и постоянно обесцвечивала волосы. Но, когда она узнала, что с её тоном кожи будут лучше смотреться тёплые цвета, всё изменилось, передает Life.

Я всегда хотела быть платиновой блондинкой, но тёплые тона лучше подходят к моему тону кожи. Так что я объединила их и выбрала для себя светло-рыжую смесь, которую я называю "клубничный блонд". Мне очень нравится

Стоило Марии решиться на смену имиджа, как жизнь заиграла новыми красками. Как выразилась британка, перед ней сразу открылись новые двери, а люди постоянно сравнивали её с Джессикой Рэббит из фильма "Кто подставил кролика Роджера?". Дальше — больше. Виера решила завершить образ роковой красотки и перенесла несколько серьёзных операций.

Несколько лет Мария регулярно ходила к проверенным хирургам, которые понемногу приближали её к идеалу. Сделать губы, грудь, нос и ягодицы — увлечение не из дешёвых. Пока британка потратила на пластику порядка ста тысяч долларов (84 тысячи евро), но кто знает, сколько уйдёт на дальнейшие преображения.