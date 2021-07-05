Лайфхак: как быстро и безболезненно разносить новые туфли

Каждый хотя бы раз ошибочно покупал обувь не по размеру. В магазине на скорой примерке она казалась удобной, а после первой же длительной носки оказывалось, что покупка мала. Конечно, можно вернуть туфли в магазин, но что, если покупка буквально запала вам в душу и расставаться с ней категорически не хочется? Мучиться в жмущей обуви не придется.

Возьмите несколько обычных фасовочных целлофановых пакетов и графин с водой. Пакеты поместите внутрь туфель, которые нужно разносить,— класть нужно в раскрытом виде. Лучше всего положить несколько пакетов друг в друга — это избавит вас от возможных неприятных случайностей. Затем влейте в пакеты воду и завяжите их. Готовую конструкцию поместите в морозильник на несколько часов — чтобы вода успела замерзнуть.