Три вопроса, которые помогут узнать о мужчине максимально быстро

Во время знакомств с мужчиной женщине хочется узнать о нем как можно больше, чтобы сделать свои выводы и понять, может ли у них что-либо сложиться. Превращать первое свидание в допрос, конечно же не стоит, а вот задать 3 важных вопроса нужно, считает дипломированный психолог Анна Литвинчук.

По ее словам, если задать мужчине эти вопросы во время вашего общения, то можно выяснить для себя максимально быстро и много информации о вашем собеседнике.

1. Какие девушки тебе нравятся?

Ответ на этот вопрос даст вам понимание нужно ли будет вам под него перестраиваться. И уж тем более, если вы блондинка, а ему нравятся брюнетки, поверьте, от своих фантазий он не избавится, а черный цвет не так уж и легко вывести.

В идеале, говорит психолог, ответ мужчины должен прозвучать так: "Нравятся девушки, такие, как ты".

2. Как ты относишься к неработающей женщине/девушке, которая живет с тобой?

Ответ на этот вопрос даст вам понимание скупой ли ваш спутник, и надолго ли он вашим спутником останется. Это не значит, что вы не должны работать, планировать свое дело или отказываться от своего бизнеса. Этот вопрос о том, как ваш потенциальный мужчина готов обеспечивать вас при любых вариантах. Мужчина берет на себя финансовую ответственность, какой бы вы ни были сильной и независимой женщиной.

3. Какие у тебя цели на будущее?