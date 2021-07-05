Подружка-антистресс: реально ли женщинам помогает общение с подругами
Спойлер: ходить с подругами на чашечку кофе нужно как можно чаще!
Спойлер: ходить с подругами на чашечку кофе нужно как можно чаще!
Если вы смотрели нашумевший сериал «Секс в большом городе», то наверняка помните, что главные героини регулярно встречались в ресторане и обсуждали насущные вопросы. Похожая традиция есть у многих, и недавно выяснилось, что дружеское общение положительно сказывается не только на настроении, но и на нашем здоровье, пишет wday.ru.
Единственным исключением может быть токсичная дружба, где люди неискренни друг с другом. И стараются не помочь, а самоутвердиться за счет другого. Такое общение не только не наполняет ресурсом, но и опустошает».