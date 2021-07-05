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Подружка-антистресс: реально ли женщинам помогает общение с подругами

Подруги. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Спойлер: ходить с подругами на чашечку кофе нужно как можно чаще!

Если вы смотрели нашумевший сериал «Секс в большом городе», то наверняка помните, что главные героини регулярно встречались в ресторане и обсуждали насущные вопросы. Похожая традиция есть у многих, и недавно выяснилось, что дружеское общение положительно сказывается не только на настроении, но и на нашем здоровье, пишет wday.ru.

Американские ученые из Института Бекмана провели исследование: в нем принимали участие 32 женщины. Половина из них была в возрасте от 62 до 79, а остальным девушкам было от 18 до 25 лет. Одни участницы эксперимента оказались в паре с подругой, другие — с незнакомкой. Прекрасному полу поставили задачу собрать головоломку танграм: им предстояло расположить фигуры в порядке, который видела только напарница. На протяжении эксперимента специалисты измеряли уровень кортизола — гормона стресса.
 
 
Результаты исследования, опубликованные в Journal of Women & Aging, оказались удивительными. У женщин и девушек, которые оказались в паре с подругами, кортизол был намного ниже, чем у испытуемых, работавших с незнакомками. «Мы увидели, что знакомые партнеры и дружба снижают стресс, и это не меняется с возрастом», — пояснила автор исследования Мишель Родригес.
 
Также ученые выяснили, что юным девушкам с легкостью удавалось поддерживать контакт со знакомыми, а вот в общении с незнакомками возникали трудности. В отличие от 20-летних, женщины в возрасте без проблем взаимодействовали и с теми, и с другими. «Ясно, что они обладают достаточным количеством социальных навыков, чтобы взаимодействовать с незнакомыми», — добавила Мишель.
 
 
Безусловно, общение с подругой может быть эффективным в борьбе со стрессом. Когда человек испытывает стресс, может возникнуть чувство опустошения и неприятные эмоции. Такое состояние называют «нересурсным». Для счастливой и гармоничной жизни просто необходимо быть в ресурсе. В случае со стрессом этот ресурс необходимо восполнять. Большинство женщин от общения с подругой получают радость, тепло, веселье, поддержку. И это наполняет ресурсом.

Единственным исключением может быть токсичная дружба, где люди неискренни друг с другом. И стараются не помочь, а самоутвердиться за счет другого. Такое общение не только не наполняет ресурсом, но и опустошает».

Какие можно сделать выводы? В любом возрасте находите время на встречу с друзьями — это поможет поддерживать ментальное и физическое здоровье.
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