Подружка-антистресс: реально ли женщинам помогает общение с подругами

Если вы смотрели нашумевший сериал «Секс в большом городе», то наверняка помните, что главные героини регулярно встречались в ресторане и обсуждали насущные вопросы. Похожая традиция есть у многих, и недавно выяснилось, что дружеское общение положительно сказывается не только на настроении, но и на нашем здоровье, пишет wday.ru.

Американские ученые из Института Бекмана провели исследование: в нем принимали участие 32 женщины. Половина из них была в возрасте от 62 до 79, а остальным девушкам было от 18 до 25 лет. Одни участницы эксперимента оказались в паре с подругой, другие — с незнакомкой. Прекрасному полу поставили задачу собрать головоломку танграм: им предстояло расположить фигуры в порядке, который видела только напарница. На протяжении эксперимента специалисты измеряли уровень кортизола — гормона стресса.