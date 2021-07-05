Моя дурочка: десять наивных глупостей, которые заставят мужчину в вас влюбиться

Антон, 41 год, водитель городского транспорта:

– Лет 15 назад моя жена Светлана была беременна первой дочкой. Плохо себя чувствовала, я взял путевку в санаторий на море. Мы приехали в Анапу, гуляем, купаемся. И тут мне жена говорит: «Антон, а я тебе правда нравлюсь?» Я подумал, что она стесняется, что поправилась. А она мне еще: «Я уже третий день не крашусь и как поганка!» И заревела. Да я, наоборот, заметил, что она похорошела, к лицу хочется прикасаться без этого крема тонального, ресницы целовать. Женщины, какие вы глупенькие, но такие наши родные!

Казаться дивой, если ты девчонка в джинсах

Константин, 26 лет, администратор онлайн-школы:

– Моя девушка долго стеснялась признаться, что она не любит каблуки, макияж, ажурное белье и все эти женские штучки. И какое же это было счастье для меня. Ведь я маленького роста и, когда она была в туфлях, немного комплексовал. А она, оказывается, думала, что мне нравятся девушки, которые меня выше. Откуда? Смотрела в соцсетях на моих бывших, посчитала, что они все дивы. И стала копировать. А я без ума от реальных и натуральных, в джинсах, кроссовках, и чтобы по волосам рукой хотелось провести. Я люблю хлопковое простое белье, люблю ездить вместе на велосипедах, а не сидеть в ресторанах. Так что надо разговаривать. И все эти глупости, когда хочется угодить парню… Это очень умиляет, правда, что девушка так старается. Но быть собой еще круче.

Стесняться делать то, что, как тебе кажется, лучше делает мужчина

Василий, 39 лет, музыкант:

– Я человек с музыкальным образованием, играю в группе. Мы познакомились с женой в караоке. Я ее и заметил, когда она запела за соседним столиком. Живем вместе уже достаточно. Как вдруг ссора. И я выпал из реальности. Оказывается, моя Оля из-за меня никогда не поет в караоке. Вернее, поет. Но с девочками, друзьями, не со мной. Я реально думал, что ей не хочется. Она, оказывается, стесняется, видит, что я пою лучше. Обнял мою глупышку, купил ей курс по вокалу и записал несколько песен в ее тональности. Все. Моя мадам довольна. Но что за глупости? И ведь лет пять моя жена ходила с этой пулей в голове. А поговорить? После этого разговора понял, какая она ранимая, как мало внимания ей уделял. И как это душевно — просто поговорить с любимым человеком, который утыкается сопливым носом тебе в мастерку и хнычет: «Ты самый лучший, ты так поешь, а я, а я…» И так сразу захотелось ей помочь.

Думать о том, что ты плохая мама и жена

Артемий, 34 года, провизор:

– Мы поженились четыре года назад. Моя жена самая лучшая, понимающая, добрая девочка. Мне очень повезло с Алисой. У нас есть доченька. До этого я был женат и очень долго переживал измену. И вот с Алисой я действительно поверил, что есть любовь, есть верность и близость. Мы недавно пережили один случай. Он нас сблизил. Моя Алиса, оказывается, думала, что она плохая жена и мама. Когда я узнал почему, то мои волосы дыбом встали. Оказывается, наговорившись с молодыми мамами и женами в нашем огромном дворе, Лисенок пришла к выводу, что она слабая и бесхарактерная, раз все мне разрешает и не скандалит. Значит, я скоро сяду ей на шею и начну изменять. Оказывается, плохая мать, раз не сохранила грудное молоко. Я в шоке. И еще мы не ругаемся, потому что… Внимание! Я равнодушен к жене, а она ко мне. Ведь все ругаются. Бедная моя, нежная девочка. Какая же она у меня по-хорошему, глупенькая. Она самая лучшая мама. Самая понимающая жена. У нас не эгоистичные, очень близкие отношения близких людей. А моя девочка слушает каких-то непонятных теть.

Мнение эксперта