Вт, 6.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Моя дурочка: десять наивных глупостей, которые заставят мужчину в вас влюбиться

Счастливая пара. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Чтобы возникла искра, мужчине достаточно 30 секунд взгляда на девушку. А чтобы влюбиться окончательно, достаточно несколько наивных глупостей, которых так стесняются девочки, но которые так умиляют мальчиков.

Wday.ru попросил мужчин назвать, что их умиляет в их любимых.

Танцевать голой со шваброй
 

Андрей, 31 год, менеджер по продажам:

– Я однажды раньше пришел с работы, решил сделать сюрприз для любимой жены. Ее недавно уволили с работы, она переживала. В этих переживаниях каждый день моя Софа убиралась в квартире. Типа генеральная уборка, но затянулась на три недели. Принес роллы, цветы, тихо открыл дверь. Играет музыка. Заглянул. А моя девочка включила фильм «Стриптиз» и в одних трусиках и моем галстуке танцует рядом со шваброй. Я прямо застыл в проеме двери в зал. Стою, улыбаюсь, такой кайф. Одна мысль: «Это моя девчонка! Такая классная, сексуальная и обалденная!» Думаю, сейчас я схвачу и понесу в спальню. Ага. Софа увидела меня в зеркале и как закричит. Швабру бросила и бегом в ванну. Закрылась. Я стучу ей. Она оттуда: «Зай, ты не должен был этого видеть. Дрю, забудь, обещай, что забудешь все, что сейчас видел!» Да почему ты этого стесняешься? Это так здорово!
 
Стесняться естественных звуков в туалете

Станислав, 29 лет, юрист:

– Даже не знаю, как это описать. Моя любимая до сих пор, когда ходит утром в туалет, включает душ, фен, стиральную машинку и телефон с музыкой. Она стесняется того, что обычно, привычно и по природе естественно. Я смеюсь над ней по-доброму. Говорю, мол, пылесос поставь в туалет, он громкий, что ты стиралку включаешь, она на резиновых ножках, тихая. Иногда смеюсь, мол, ты моя Фиона, я твой Шрек. И честно, не думаю, что есть чего стесняться. Мы спокойно пукаем во сне под одеялом, и это нормально. И над этим я тоже подшучиваю, чтобы она не стеснялась. Но это все так мило, так по-детски. И, когда она выходит из туалета и кричит мне, закрывая руками глаза: «Стася, не заходи полчаса. Умоляю!» Это так смешно, тепло и по-родному. Она у меня такая клевая и милая.
 
Бояться мужчин-гинекологов

Алексей, 38 лет, стоматолог:

– Мы с женой в браке 11 лет. Однажды нас пригласили в загородный ресторан на турбазе. Добирались туда часа три, наряжались — family look! И вот заходим на территорию и жена хватает меня за руку и шипит, как змея на ухо: «Леша, немедленно уходим, заводи машину!» Я не понимаю, в чем дело, спрашиваю. Она мне: «Вон того дядьку видишь? Это мой гинеколог, он буквально неделю назад все у меня видел! Ты понимаешь? Он видел все. Какой позор, уходим». Вы не представляете, сколько мне стоило сил уговорить мою Наташу подойти к врачу. Ради эксперимента. Пришлось налить ей 100 грамм коньяка. Хотя пить она не собиралась. Подходим. Я говорю: «Игорь Сергеевич, а можно к вам записаться на прием, вот с женой активно стараемся зачать второго ребенка, не получается». Надо было видеть Наташу! Вся красная, смешная такая! А наш доктор и отвечает: «Конечно приходите». Стал что-то у жены спрашивать. Я и говорю потом: «Они лиц не помнят». Жена моя потом все равно пряталась от него на празднике. И я так хотел ее обнять, защитить от ее глупых мыслей.
 
Есть по ночам и есть то, что стыдно
 

Денис, 33 года, ведущий:

– Мы с женой как-то вместе худели после изоляции, на которой поправились на 10 кило каждый. Включая сына-первоклассника. Лена сказала, что так дело не пойдет, будем прыгать и скакать, заодно и контент клевый сделаем в Insagram. Прыгали и скакали мы недели две. Марафон запустили про правильное питание. А потом я стал замечать, что просыпаюсь один. И что вы думаете? Иду на звуки. Стоит моя Ленка и ест из холодильника. Да ты ж моя пузя! Ну, я хороший муж. Пугать и мучать не стал. Но когда в мусорке обнаружил пакеты из-под ролтона и доширака, задумался. Спросил сына, тот говорит: «Мама его любит, ты что, пап, мне нельзя». Так вот, настало время. Забрал жену после работы. Едем домой. Я и говорю: «Так есть хочется. Давай доширака купим?» И понеслось: зачем, ты что, у нас денег что ли нет? Разговорились и решили, что сейчас в магазине каждый купит из продуктов то, что очень любит. Это было что-то. Оказывается, моя Лена любит копченые свиные ушки! Доширак! Свиные ноги с чесноком! Потом мы долго смеялись, ведь я тоже это люблю!
 
Танцевать в примерочной под музыку магазина

Александр, 45 лет, специалист в реабилитационном центре:

– Моя замечательная девочка иногда стесняется того, что мне безумно нравится. Все это появилось в ее голове от прошлого брака. Юле запрещено было иметь друзей и подруг, танцевать на мероприятиях и даже петь, показывая свой голос. Бывший муж был очень ревнив. И вот вроде бы мы уже в браке 10 лет, а отголоски все есть. Она раньше краснела, когда меряет передо мной одежду в магазине. Но мне нравится на нее смотреть. Она говорит, что это глупости — крутиться перед мужчиной в магазине. А я считаю, что это близость и веселое приключение. Теперь я просто настаиваю, чтобы Юлька танцевала в примерочной. И мы вместе смеемся.
 
Прикидываться хорошей хозяйкой, если это не так

Максим, 32 года, директор, IT-компании:

– Моя Настя — ужасная хозяйка. Просто никчемная. Сначала мне честно об этом сказала ее мама. Я не поверил. Но потом у нас было маленькое возгорание, мои белые рубашки стали серыми, все свои майки я нашел в пододеяльнике на балконе, стрелки на брюках совсем не в ту сторону. На балконе однажды нашлась кастрюля с заплесневелым супом. Оказывается, когда к нам экстренно пришли в гости друзья, Настасья быстро убралась и спрятала кастрюлю на балкон, а потом забыла. Иногда мы очень долго что-то ищем, Настя засовывает это по углам, а потом не находит. Обычно после таких «находок» моя женушка начинает оправдываться, плакать, бормотать, что больше не будет. Дуреха… Мы серьезно поговорили и приняли решение нанять домработницу, которая поддерживает чистоту. А моя Настя творит: она — художница и сама создает невероятной красоты куклы.
 
Бояться выглядеть некрасиво без макияжа
 

Антон, 41 год, водитель городского транспорта:

– Лет 15 назад моя жена Светлана была беременна первой дочкой. Плохо себя чувствовала, я взял путевку в санаторий на море. Мы приехали в Анапу, гуляем, купаемся. И тут мне жена говорит: «Антон, а я тебе правда нравлюсь?» Я подумал, что она стесняется, что поправилась. А она мне еще: «Я уже третий день не крашусь и как поганка!» И заревела. Да я, наоборот, заметил, что она похорошела, к лицу хочется прикасаться без этого крема тонального, ресницы целовать. Женщины, какие вы глупенькие, но такие наши родные!
 
Казаться дивой, если ты девчонка в джинсах
 
Константин, 26 лет, администратор онлайн-школы:
– Моя девушка долго стеснялась признаться, что она не любит каблуки, макияж, ажурное белье и все эти женские штучки. И какое же это было счастье для меня. Ведь я маленького роста и, когда она была в туфлях, немного комплексовал. А она, оказывается, думала, что мне нравятся девушки, которые меня выше. Откуда? Смотрела в соцсетях на моих бывших, посчитала, что они все дивы. И стала копировать. А я без ума от реальных и натуральных, в джинсах, кроссовках, и чтобы по волосам рукой хотелось провести. Я люблю хлопковое простое белье, люблю ездить вместе на велосипедах, а не сидеть в ресторанах. Так что надо разговаривать. И все эти глупости, когда хочется угодить парню… Это очень умиляет, правда, что девушка так старается. Но быть собой еще круче.
 
Стесняться делать то, что, как тебе кажется, лучше делает мужчина

Василий, 39 лет, музыкант:

– Я человек с музыкальным образованием, играю в группе. Мы познакомились с женой в караоке. Я ее и заметил, когда она запела за соседним столиком. Живем вместе уже достаточно. Как вдруг ссора. И я выпал из реальности. Оказывается, моя Оля из-за меня никогда не поет в караоке. Вернее, поет. Но с девочками, друзьями, не со мной. Я реально думал, что ей не хочется. Она, оказывается, стесняется, видит, что я пою лучше. Обнял мою глупышку, купил ей курс по вокалу и записал несколько песен в ее тональности. Все. Моя мадам довольна. Но что за глупости? И ведь лет пять моя жена ходила с этой пулей в голове. А поговорить? После этого разговора понял, какая она ранимая, как мало внимания ей уделял. И как это душевно — просто поговорить с любимым человеком, который утыкается сопливым носом тебе в мастерку и хнычет: «Ты самый лучший, ты так поешь, а я, а я…» И так сразу захотелось ей помочь.
 
Думать о том, что ты плохая мама и жена

Артемий, 34 года, провизор:

– Мы поженились четыре года назад. Моя жена самая лучшая, понимающая, добрая девочка. Мне очень повезло с Алисой. У нас есть доченька. До этого я был женат и очень долго переживал измену. И вот с Алисой я действительно поверил, что есть любовь, есть верность и близость. Мы недавно пережили один случай. Он нас сблизил. Моя Алиса, оказывается, думала, что она плохая жена и мама. Когда я узнал почему, то мои волосы дыбом встали. Оказывается, наговорившись с молодыми мамами и женами в нашем огромном дворе, Лисенок пришла к выводу, что она слабая и бесхарактерная, раз все мне разрешает и не скандалит. Значит, я скоро сяду ей на шею и начну изменять. Оказывается, плохая мать, раз не сохранила грудное молоко. Я в шоке. И еще мы не ругаемся, потому что… Внимание! Я равнодушен к жене, а она ко мне. Ведь все ругаются. Бедная моя, нежная девочка. Какая же она у меня по-хорошему, глупенькая. Она самая лучшая мама. Самая понимающая жена. У нас не эгоистичные, очень близкие отношения близких людей. А моя девочка слушает каких-то непонятных теть.
 
Мнение эксперта

Психолог Ксения Корн рассказала, почему мужчины порой не придают значения тем вещам, по которым сильно заморачиваются девушки.

– Девушки, вы должны запомнить, что на многие вещи у нас свой женский, субъективный взгляд. Однако же мужчины смотрят на все совсем иначе. Так мы устроены. Да, все мы знаем, каждый человек порой придает значение вещам, которые того не стоят. Но все, что касается наших женских «стеснялок», из-за которых мы паримся, тратим энергию на то, чтобы это тщательно замаскировать, расстраиваемся, испытываем стыд, того не стоит. И знаете почему? Потому что вашему мужчине, если он испытывает к вам качественные, крепкие, осознанные чувства, нравится в вас все. Поговорите с ним. Искренне, с теплотой и доверием. И вы поймете, что не включать фен и воду в туалете — это доверие и близость. Одеваться так, как вам хочется, — это признать вашего мужчину другом. Петь рядом с мужем, когда он профессиональный музыкант, — это признать его талант и разделять общее хобби. Не стесняться есть в ночь — это проявление свободы, которую создали вы вдвоем. И все это — комплименты вашему мужчине!
НАВЕРХ
Back