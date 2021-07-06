Мифы о правильном питании, которые следует забыть

Магия 19 часов

Один из самых долгоживущих мифов – о том, что нельзя есть после семи вечера. На самом деле все намного проще – последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна. Получается, что жаворонкам действительно стоит ужинать в районе 19:00, а вот совам можно и попозже. Однако, есть важное условие. Вечером следует выбирать легкие блюда и в умеренном количестве – ведь ночью пищеварительная система должна находиться в состоянии покоя. Когда мы спим, вырабатываются гормоны сна и роста, мелатонин, жиросжигающие гормоны. А вот желудочно-кишечный тракт и ферменты отдыхают.

Кругом вода

Стоит ли заставлять себя пить воду, когда совсем не хочется? Этим вопросом задавался каждый из нас. Ответ зависит от ситуации. Если тебе сложно сделать даже несколько глотков, то, возможно, в этот день ты получила жидкость из других источников – ела много овощей или супов, пила чай. Это нормально. Также стоит обратить внимание на климат, в котором ты находишься. В прохладную погоду организм требует меньше жидкости, а вот в жару стоит быть внимательнее к своему водному балансу. Объективным индикатором уровня воды в рационе будет цвет мочи: если она светлая, то все в порядке.