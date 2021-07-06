Как форма живота и бедер влияет на беременность и возможность родить?

Как же связана женская фигура с вероятностью успешно забеременеть, выносить и самостоятельно родить здорового малыша? Стоит отметить, что при некоторых недугах тело и правда меняется настолько, что это может создать препятствия на пути к материнству.

«Конечно, когда женщины приходят на прием к акушеру-гинекологу, врач обязательно оценит, какая у женщины фигура, какое телосложение. Потому что есть, например, такое заболевание генетическое, синдром Шерешевского-Тернера, при котором женщины имеют малый рост, иногда избыток веса, характерные крыловидные складки на шее — при таком заболевании женщина практически не может забеременеть самостоятельно. Или, например, есть пациентки с синдромом поликистозных яичников, который часто сопровождается избытком веса, и врач-гинеколог, конечно же, на приеме это оценит», — рассказала Меньшикова в интервью 5-tv.ru.

По словам доктора, сам по себе избыток веса неблагоприятен для желающих стать мамой. Он снижает шансы забеременеть как естественным путем, так и с помощью процедуры ЭКО. Лишние килограммы также увеличивают риск осложнений во время вынашивания и непосредственно во время родов. Итак, эта связь веса и репродуктивного здоровья понятна. Но и худышкам рано радоваться — чрезмерная «стройность» может иметь тот же эффект, пишет Пятый канал.

«Какая форма живота — круглый он, плоский — это не отражает его способность к зачатию или вынашиванию беременности. Дефицит веса также может приводить к тому, что у женщины нарушится менструальный цикл из-за недостатка гормонов эстрогенов, которые вырабатываются подкожно-жировой клетчаткой, и это может негативно повлиять на возможность забеременеть», — пояснила гинеколог.

Бытует мнение, что женщины, напоминающие тростиночки — с узкими стройными бедрами и тонкой талией — будут мучиться всю беременность и во время родов, так как тело испытает перегрузки. А то и вовсе не смогут выносить ребенка. Ирина Меньшикова уверяет, что это ошибка.

«Строение таза определяется врачом-акушером при измерениях специальным инструментом — тазомером. На самом деле, даже, если женщина очень стройная, при замерах часто оказывается, что у нее абсолютно нормальные размеры таза. А бывают женщины с большой попой, но при этом при измерении тазомером оказывается, что у нее некоторые размеры сужены, и это может повлиять на то, что роды пройдут с осложнениями», — добавила врач.

Помните, будущие мамы, размер бедер и их форма никак не влияют на способность представительницы прекрасного пола к зачатию, вынашиванию беременности и возможности родить без осложнений. Вы можете быть такой, какой нравитесь себе, главное — без крайностей, способных ослабить ваше здоровье! И не слушайте свекровь, которая не верит в ваши силы подарить ей внуков! Единственный человек, который должен оценивать ваши формы в этом ключе — ваш акушер-гинеколог! Только специалист способен определить готовность организма к беременности и предсказать наиболее вероятный ход событий.



