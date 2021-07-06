ФОТО ⟩ На пляже во всей красе: самые модные купальники лета 2021 года
Лето 2021-го диктует новые тренды на купальники. Российский стилист и фотопродюсер Руслан Громов рассказал, какой купальный костюм в этом сезоне самый модный.
Лето 2021-го диктует новые тренды на купальники. Российский стилист и фотопродюсер Руслан Громов рассказал, какой купальный костюм в этом сезоне самый модный.
В тренде — простой дизайн.
Главным трендом пляжной моды 2021-го стала простота. По мнению экспертов, этим летом более чем уместны слитные купальники без претензии на необычный дизайн.
«В тренде — классический слитный купальник в одном цвете», — рассказал стилист Руслан Громов.
Видные модницы напрочь отказываются от сложных дизайнерских изделий. Куда больше спрос сегодня на купальники попроще.
Асимметрия на одно плечо
Летом 2021-го в тренде купальники с интересными плечами.
Любительницам нестандартных образам стоит обратить внимание на один из основных трендов лета 2021-го — слитные купальники с асимметрией на одно плечо.
«Допустимы модели с небольшими оборками. Кроме того, с разрезами на животе, спине или по бокам», — объяснил эксперт.
Дизайнеры предупреждают, что перебарщивать с декором купального костюма все равно не стоит. В тренде — простота.
Купальник на тонких лямках
Лучший купальный костюм в этом сезоне — на тонких лямках.
Летом 2021-го вполне допустим купальный костюм на тонких лямках. Они придают образу отдыхающей легкости и смотрятся не так спортивно, как это происходит с широкими лямками.
«Самый приемлемый принт — морская тематика», — рассказал фотопродюсер Руслан Громов.
Купальник из люрикса
Купальник из люрикса хорошо смотрится на девушках с маленькой грудью.
Особенно актуальны в этом модном сезоне купальники с бикини и треугольным лифом на тонких завязках. Отдельного разговора заслуживает материал купального костюма.
«Если найдете данный купальник из люрекса — вы будете самой модной на пляже», — объяснил эксперт.
Стилист отмечают, что купальники из этой ткани лучшим образом смотрятся на девушках с маленьким бюстом. Плотная ткань с блестящими нитями визуально увеличит грудь, пишет Пятый канал.
Можно ли носить купальник вне пляжа
Тренд лета 2021-го — сочетание купальника и повседневной одежды.
Пусть, не у всех есть возможность выбраться к «большой воде». Однако у вас любом случае есть шанс покрасоваться в новом купальном наряде.
«Бра-купальник, а также слитный купальник можно носить в городских реалиях», — рассказал стилист и фотопродюсер Руслан Громов.
Эксперты индустрии моды рекомендуют внедрить купальник в повседневный образ. Неплохой идеей будет сделать то же самое с вечерним туалетом.