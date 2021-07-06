ФОТО ⟩ На пляже во всей красе: самые модные купальники лета 2021 года

Слитный купальник

В тренде — простой дизайн.

Главным трендом пляжной моды 2021-го стала простота. По мнению экспертов, этим летом более чем уместны слитные купальники без претензии на необычный дизайн.

«В тренде — классический слитный купальник в одном цвете», — рассказал стилист Руслан Громов.

Видные модницы напрочь отказываются от сложных дизайнерских изделий. Куда больше спрос сегодня на купальники попроще.

Асимметрия на одно плечо

Летом 2021-го в тренде купальники с интересными плечами.

Любительницам нестандартных образам стоит обратить внимание на один из основных трендов лета 2021-го — слитные купальники с асимметрией на одно плечо.

«Допустимы модели с небольшими оборками. Кроме того, с разрезами на животе, спине или по бокам», — объяснил эксперт.

Дизайнеры предупреждают, что перебарщивать с декором купального костюма все равно не стоит. В тренде — простота.

Купальник на тонких лямках

Лучший купальный костюм в этом сезоне — на тонких лямках.

Летом 2021-го вполне допустим купальный костюм на тонких лямках. Они придают образу отдыхающей легкости и смотрятся не так спортивно, как это происходит с широкими лямками.

«Самый приемлемый принт — морская тематика», — рассказал фотопродюсер Руслан Громов.

Купальник из люрикса

Купальник из люрикса хорошо смотрится на девушках с маленькой грудью.

Особенно актуальны в этом модном сезоне купальники с бикини и треугольным лифом на тонких завязках. Отдельного разговора заслуживает материал купального костюма.

«Если найдете данный купальник из люрекса — вы будете самой модной на пляже», — объяснил эксперт.

Стилист отмечают, что купальники из этой ткани лучшим образом смотрятся на девушках с маленьким бюстом. Плотная ткань с блестящими нитями визуально увеличит грудь, пишет Пятый канал.

Можно ли носить купальник вне пляжа

Тренд лета 2021-го — сочетание купальника и повседневной одежды.

Пусть, не у всех есть возможность выбраться к «большой воде». Однако у вас любом случае есть шанс покрасоваться в новом купальном наряде.

«Бра-купальник, а также слитный купальник можно носить в городских реалиях», — рассказал стилист и фотопродюсер Руслан Громов.

Эксперты индустрии моды рекомендуют внедрить купальник в повседневный образ. Неплохой идеей будет сделать то же самое с вечерним туалетом.



