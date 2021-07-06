РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ⟩ Моя попытка номер пять: как я забеременела с помощью ЭКО после семи лет бесплодия

Какие трудные это были времена: надежда стать родителями таяла, при этом со всех сторон все больше сыпалось вопросов — «Ну чего вы тянете?», «Детей уже давно пора заводить, а вы не торопитесь?»

О нашей истории не знал никто, кроме родителей. Делиться с друзьями и родными, у которых все было хорошо, один за другим рождались дети, не хотелось. Я делала вид, что все отлично, говорила, что дети подождут, мол, пока строим карьеру. Прикрытие и правда было — руководящая должность в крупном издании.

Единственным плюсом во всей этой истории было то, что теперь (когда удалили вторую трубу) можно было не бояться еще одной внематочной, не предохраняться и наслаждаться друг другом. Пережив еще одну неудачную попытку ЭКО, мы на пару лет решили сделать перерыв и поменять медцентр.

«Вердикт» психотерапевта

Это была частная клиника, где отделение ЭКО считалось лучшим в городе. Заведующей была женщина, которая стояла у истоков искусственного оплодотворения в регионе. Стоимость программы у нее была дорогой, но мы пошли к ней. «Она настоящая волшебница!» — начиталась я отзывов девочек на форумах.

Возможно, заведующая и была одной из лучших, но колдовать не умела — наш четвертый протокол прошел по тому же сценарию: мало яйцеклеток, всего два эмбриона для переноса, в поддержку добавили новые препараты, которых не было раньше, но они не помогли. Снова пролет, слезы, тот самый разговор про усыновление…

Но было кое-что в этой попытке, что повлияло на нашу дальнейшую историю. Одним из врачей, которых нужно было пройти перед ЭКО, был психотерапевт. Тогда душевные доктора еще не были в тренде, так массово к ним не ходили, и я искренне не понимала, зачем мне к этому специалисту, разве что отнести в клинику лишние две тысячи рублей.

Я не очень хорошо помню, о чем мы говорили: что-то про переживания за родителей, которые растили нас в лихие 1990-е, за брата, про работу, которой я была поглощена… Но я запомнила ее заключение:

«Вы слишком много переживаете за других, и мало — за себя. В вашей жизни есть место для всех, но не для ребенка. Возможно, поэтому ЭКО не получается…»

Эти слова вызвали волну негодования и протеста. «Что за чушь! Как нет места для ребенка!?» — пересказывала я нашу беседу мужу. Но сказанное психотерапевтом засело в голове. Все чаще я прокручивала наш разговор с мыслями «а может, она права?» И когда обстоятельства сложились так, что можно было бросить все в родном городе и уехать в Москву, именно ее «вердикт», помог принять это непростое решение.

Переезд, путешествие на Бали и две полоски