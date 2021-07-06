Говорит пластический хирург: на что пошла София Ротару для сохранения вечной молодости

София Ротару в свои 73 года выглядит лучше, чем некоторые в 50. И это заслуга не только высококвалифицированного пластического хирурга, но и мудрость самой артистки. Несомненно, годы постепенно оставляли отпечаток на ее лице, но она умело избавлялась от всех следов. Например, с уверенностью можно сказать, что она выполняла хирургическую подтяжку век (блефаропластика). У Ротару от природы верхнее веко склонно к нависанию, как видно на ранних фотографиях, на более поздних снимках взгляд стал более открытым.

Также наверняка проводились круговая подтяжка лица и платизмопластика, что позволило певице сохранить такой шикарный овал. Да и роскошная грудь, которой в молодые годы не могла похвастать певица, тоже результат пластической хирургии. Но все эти процедуры были очень качественными в исполнении и практически незаметными для людей непосвященных. Кроме того, певице была проведена эндоскопическая подтяжка зоны бровей.