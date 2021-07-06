Окультуриваемся! Венский искусствовед Дарья Сабитова расскажет на лекции в Таллинне о загадочной Belle Époque

15 июля в Таллинне в ресторане iO Restoran пройдет лекция венского искусствоведа Дарьи Сабитовой на тему «Искусство прекрасного: La Belle Époque».

Последние десятилетия XIX века и период до начала Первой мировой войны в Европе называют Belle Époque (Прекрасная эпоха). Одним из символов Belle Époque стал Париж, ар-нуво и ускользающая красота. Во время лекции мы погрузимся в атмосферу того времени, рассмотрим ювелирные работы Рене Лалика, лампы Тиффани и вазы Галле, а также полюбуемся женственными нарядами от старейшего модного дома Worth. Особое внимание Дарья уделит прекрасным портретам итальянца Джованни Больдини, американца Джона Сингера Сарджента, француза Уильяма-Адольфа Бугро.

Во время лекции гости увидят как изображались в живописи звезды Монмартра, танцовщицы Фоли Бержер, легендарные места и улицы, такие как Мулен Руж или Ша Нуар (Le Chat Noir — бар «Черный кот»). Лектор обсудит и появление в Париже Сергея Дягилева с его «Русскими сезонами», воздухоплавание, Эйфелеву башню и Всемирные выставки.

Лектор: искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене. В прошлом - эксперт аукционного дома Sotheby's, а в настоящем создатель Art Salon Vienna - венского клуба для людей интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта "Лекции об искусстве в венских музеях" и арт-путешествий в Италию.

18:00 - регистрация

19:00 - начало лекции

20:00 - пауза

20:15 - продолжение лекции

21:30 - вопросы зрителей к лектору

Стоимость билета: 49€

NB! В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: приветственный напиток Prosecco; блюдо на выбор - карпаччо из говядины или тартар из тунца.

Количество мест ограничено, регистрация обязательна по адресу: showcaseprproject@gmail.com или телефонам +372 5129057; +372 5058143



