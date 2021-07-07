Как приготовить малосольные огурцы за один час

Одна из лучших таких закусок — хрустящие малосольные огурчики. Есть множество способов их приготовления, но тот, о котором мы поговорим сегодня, мало кому известен.
Редакция «Так Просто!» рассказывает, как сделать малосольные огурцы всего за 1 час.
- Вначале хорошенько промой огурцы, отрежь кончики и сложи овощи в глубокую емкость.
- После залей огурчики холодной кипяченной водой и оставь на некоторое время.
- Затем слей воду, добавь чеснок и укроп.
- Засоли и тщательно перемешай огурцы, оставь их на час настаиваться.
По истечении часа можешь пробовать вкусные хрустящие малосольные огурцы.
Если ты готовишь только для себя и мужа, можно засолить не килограмм, а полкило огурцов, ведь съесть их нужно в течение четырех дней. Хотя закуска на вкус получается такой обалденной, что от нее практически невозможно оторваться, так что лучше всё-таки будет приготовить с запасом.