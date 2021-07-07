Как приготовить малосольные огурцы за один час

Вначале хорошенько промой огурцы, отрежь кончики и сложи овощи в глубокую емкость. После залей огурчики холодной кипяченной водой и оставь на некоторое время. Затем слей воду, добавь чеснок и укроп. Засоли и тщательно перемешай огурцы, оставь их на час настаиваться. По истечении часа можешь пробовать вкусные хрустящие малосольные огурцы.

Если ты готовишь только для себя и мужа, можно засолить не килограмм, а полкило огурцов, ведь съесть их нужно в течение четырех дней. Хотя закуска на вкус получается такой обалденной, что от нее практически невозможно оторваться, так что лучше всё-таки будет приготовить с запасом.