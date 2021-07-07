Ср, 7.07.2021
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Как приготовить малосольные огурцы за один час

Малосольные огурчики. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Обычно все соления в доме заканчиваются с приходом весны, как раз когда на полках магазинов появляется разнообразное обилие свежих овощей. А ведь иногда и в теплые деньки хочется побаловать себя какой-нибудь пикантной солененькой закуской.

Одна из лучших таких закусок — хрустящие малосольные огурчики. Есть множество способов их приготовления, но тот, о котором мы поговорим сегодня, мало кому известен.

 

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Редакция «Так Просто!» рассказывает, как сделать малосольные огурцы всего за 1 час.

Ингредиенты

  • 1 кг небольших огурцов
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. соли
  • 1. ч. л. сахара
  • вода

Приготовление

  1. Вначале хорошенько промой огурцы, отрежь кончики и сложи овощи в глубокую емкость.
  2. После залей огурчики холодной кипяченной водой и оставь на некоторое время.
  3. Затем слей воду, добавь чеснок и укроп.
  4. Засоли и тщательно перемешай огурцы, оставь их на час настаиваться.

  5. По истечении часа можешь пробовать вкусные хрустящие малосольные огурцы.

Если ты готовишь только для себя и мужа, можно засолить не килограмм, а полкило огурцов, ведь съесть их нужно в течение четырех дней. Хотя закуска на вкус получается такой обалденной, что от нее практически невозможно оторваться, так что лучше всё-таки будет приготовить с запасом.

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