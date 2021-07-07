Десять вредных советов по стилю, которые ты найдешь в Сети — не ведись на них!

Как одеваться женщине 40+

А что, у женщин после 40 вырастает хвост и третья рука? Никаких особых правил стиля для этого возраста не существует — ты можешь продолжать одеваться также, как и раньше, и даже позволить себе (ого!) каблуки и мини, если тебе так комфортно и самой этого хочется. При составлении гардероба ориентируйся на свой тип внешности, образ жизни, собственный вкус и особенности фигуры, а о возрастных ограничениях забудь.

Хорошая одежда — дорогая одежда

А вот и нет. Найти стильные, качественные вещи можно и в ассортименте масс-маркета. Если бюджет ограничен, бессмысленно тратить все свои средства на одну базовую футболку из хлопка от известного бренда, когда на ту же сумму ты сможешь купить десять таких и ничуть не хуже у марок среднего или эконом сегмента. А если переживаешь за качество, внимательно читай состав на этикетке и проверяй ткань на брак перед оплатой.

Что же такое этот ваш «базовый гардероб»

Интернет кишит статьями о том, какие вещи должны составлять базовый гардероб, однако для каждого человека понятие «базы» очень индивидуально. Кто-то трудится в офисе, где обязательным условием дресс-кода является костюм и белая рубашка, кто-то работает в творческой сфере и в качестве униформы использует джинсы с футболкой. Нет четких установок, какую одежду нужно покупать в первую очередь. Главный критерий к базовым вещам — их можно надеть в любой момент без какого-либо повода, они хорошо на тебе сидят и легко сочетаются с остальными элементами гардероба.

Недостатки фигуры нужно уметь скрывать

Если фокусироваться только лишь на недостатках, можно заработать себе большой пакет комплексов. Начни, напротив, концентрировать внимание на своих достоинствах и подчеркивать их с помощью одежды в образах. Так ты будешь не только выглядеть привлекательно, но и чувствовать себя также.

Декольте + мини — это пошло?

В каждом правиле есть исключения, поэтому учись читать между строк. Леопардовая мини-юбка, топик с декольте до пупка и туфли-копытца в совокупности будут смотреться вульгарно. Однако если ты подружишь, к примеру, лаконичные шорты с не менее лаконичным кроп-топом, да еще и дополнишь все это дело простыми белыми кедами, то в таком образе не будет ни малейшего намека на пошлость. Не воспринимай каждый совет в сети буквально: попробуй понять, какой в него заложен смысл, и перенести это на свой гардероб.

Девушка должна быть женственной