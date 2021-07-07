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Десять вредных советов по стилю, которые ты найдешь в Сети — не ведись на них!

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В Сети полно советов о том, как одеваться женщине, однако далеко не всем им можно дать логическое обоснование. Cosmo собрал 10 самых популярных правил и запретов, которые навязывают девушкам, и рассказываем, почему им не стоит следовать.

Как одеваться женщине 40+

А что, у женщин после 40 вырастает хвост и третья рука? Никаких особых правил стиля для этого возраста не существует — ты можешь продолжать одеваться также, как и раньше, и даже позволить себе (ого!) каблуки и мини, если тебе так комфортно и самой этого хочется. При составлении гардероба ориентируйся на свой тип внешности, образ жизни, собственный вкус и особенности фигуры, а о возрастных ограничениях забудь.

Хорошая одежда — дорогая одежда

А вот и нет. Найти стильные, качественные вещи можно и в ассортименте масс-маркета. Если бюджет ограничен, бессмысленно тратить все свои средства на одну базовую футболку из хлопка от известного бренда, когда на ту же сумму ты сможешь купить десять таких и ничуть не хуже у марок среднего или эконом сегмента. А если переживаешь за качество, внимательно читай состав на этикетке и проверяй ткань на брак перед оплатой.

Что же такое этот ваш «базовый гардероб»

Интернет кишит статьями о том, какие вещи должны составлять базовый гардероб, однако для каждого человека понятие «базы» очень индивидуально. Кто-то трудится в офисе, где обязательным условием дресс-кода является костюм и белая рубашка, кто-то работает в творческой сфере и в качестве униформы использует джинсы с футболкой. Нет четких установок, какую одежду нужно покупать в первую очередь. Главный критерий к базовым вещам — их можно надеть в любой момент без какого-либо повода, они хорошо на тебе сидят и легко сочетаются с остальными элементами гардероба.

Недостатки фигуры нужно уметь скрывать

Если фокусироваться только лишь на недостатках, можно заработать себе большой пакет комплексов. Начни, напротив, концентрировать внимание на своих достоинствах и подчеркивать их с помощью одежды в образах. Так ты будешь не только выглядеть привлекательно, но и чувствовать себя также.

Декольте + мини — это пошло?

В каждом правиле есть исключения, поэтому учись читать между строк. Леопардовая мини-юбка, топик с декольте до пупка и туфли-копытца в совокупности будут смотреться вульгарно. Однако если ты подружишь, к примеру, лаконичные шорты с не менее лаконичным кроп-топом, да еще и дополнишь все это дело простыми белыми кедами, то в таком образе не будет ни малейшего намека на пошлость. Не воспринимай каждый совет в сети буквально: попробуй понять, какой в него заложен смысл, и перенести это на свой гардероб.

Девушка должна быть женственной

А значит носить только юбки, каблуки и платья, как и завещано девочкам. Загоняя себя в строгие рамки, ты сужаешь возможности своего гардероба. Кроссовки и кеды не лишат твой образ женственности, зато поберегут ноги и позволят чувствовать себя в течение дня комфортно. Выглядеть нежной и романтичной можно и в костюме мужского кроя, если правильно его обыграть цветом, обувью или аксессуарами. А вот обилие розовых цветочков, рюшечек, пышных юбочек и прочих подчеркнуто девочковых элементов в гардеробе смотрится слишком приторно.

Хочу одежду «как у блогера»

Все мы разные, и то, что подходит одному человеку, необязательно должно подходить тебе. Если вещь, которая хорошо смотрелась на звезде или блогере, вдруг совершенно не села на твою фигуру, это еще не означает, что ты какая-то не такая. Не пытайся повторять за другими и полностью копировать чужой гардероб. Научись видеть свои особенности и учитывать их при подборе одежды.

Тренды VS антитренды

Необязательно скупать все вещи, которые ты увидела в подборке «20 главных трендов сезона», или выкидывать джинсы, попавшие в категорию «больше не модно». Тренды меняются каждый сезон, а, значит, то, что актуально сегодня, может оказаться не у дел уже завтра. Кроме того, далеко не все модные вещи сезона будут одинаково хорошо смотреться на тебе. Ориентируйся не на список трендов, а на внешние особенности. А если какая-то вещь из гардероба вышла из моды, не спеши с ней прощаться и попробуй обыграть актуальными деталями. Например, джинсы скинни будут вполне современно смотреться в комплекте с объемными пиджаком, а облегающий кардиган ты сможешь надеть с широкими брюками, заправив его за пояс.

Какие цвета в моде и сколько их должно быть в образе

Запомни, цвет не может быть модным или немодным. Если в списке трендов отмечен ярко-розовый, это не означает, что в платье пастельно-розового оттенка ты будешь смотреться старомодно. Да, каждый сезон фэшен-эксперты отдают приоритет тем или иным цветам, однако это не значит, что в них должна окраситься вся твоя одежда. Используй модные оттенки, чтобы освежить образ, но не слишком зацикливайся на этом.

Аксессуары решают!

А потому их должно быть много! Да поярче! И тогда вообще неважно, что на тебе надето... Увы, но многие девушки думают именно так. Действительно, аксессуары играют важную роль в гардеробе, однако их должно быть в меру, а еще они должны соответствовать случаю и общему настроению образа. Только так твой наряд будет смотреться цельно и гармонично.

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