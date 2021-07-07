Восемь лучших летних продуктов для женщин, которые стоит есть как можно чаще

Лето – самое время перейти на здоровое питание. Свежие овощи и фрукты в достатке, теплая погода помогает поддерживать активность, а вместо булочек всегда можно съесть кусочек полезного арбуза или клубнику. Вот еще несколько очень полезных летних продуктов, которые стоит есть почаще.

Вишня и черешня

Настоящие драгоценности, богатые антоцианами – веществами, которые обладают противовоспалительными свойствами и помогают снизить риск самых разных заболеваний, в том числе рака и возрастной деменции.

Грецкие орехи

Именно женщинам стоит есть их как можно чаще, в идеале – каждый день, ведь регулярное их употребление, как подтвердили исследования, помогает подавить рост опухолей молочной железы. Кроме того, полиненасыщенные жиры, полезная клетчатка и антиоксиданты помогают поддерживать здоровье сосудов и сердца.

Помидоры

В них много ликопина, питательного вещества, которое помогает бороться с болезнями и помогает женщинам снизить риск развития некоторых форм рака и сердечных заболеваний. Кроме того, в томатах много природного коллагена, который поддерживает здоровье и молодость кожи. Только добавляйте к помидорам капельку растительного масла, так как полезные вещества, которые в них содержатся, лучше всего растворяются именно в жирах.

Арбуз

Летом нам нужно особенно много влаги, а лучший способ получить ее в достатке и при этом не лопнуть – это есть овощи и фрукты, богатые водой. И чемпион среди них – арбуз. Кроме того, эта гигантская ягода содержит калий, который необходим нашему сердцу, а также антиоксиданты, которые помогают клеткам противостоять опасным свободным радикалам.

Ягоды

Чем больше свежих ягод вы едите, тем крепче ваша природная защита. Практически все они содержат антоцианины – полезные вещества, помогающие в предотвращении образования злокачественных опухолей. Кроме того, в ягодах много антиоксидантов, которые помогают защитить сердце. Так что съедайте хотя бы стакан черники, малины или ежевики каждый день – это не только вкусно, но и полезно.

Зеленый чай

Ледяной зеленый чай в жару – что может быть лучше? Он только освежает, но и поддерживает наше сердце. Кроме того, листья чая содержат антиоксиданты, которые помогают клеткам кожи справляться с повреждениями, нанесенными ультрафиолетовыми лучами – очень актуально летом!

Чернослив

Калий и витамин К – вот чем богаты эти вкусные фрукты. Это особенно важно для женщин, проходящих через менопаузу: исследования подтвердили, что регулярное употребление чернослива способно помочь предотвратить потерю костной массы. Наконец, он просто очень вкусный!

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