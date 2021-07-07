Как тебе такое, Илон Маск?: Гном Гномыч поведал о своем распорядке дня

«Немного о моём рабочем дне. Краткое содержание: приехал на мотоцикле на тренировку к 9:00 утра, это первый лёд — 1,5 часа, потом хореография, пишет Mixnews.lv.

Потом уехал домой, поел, отдохнул и позанимался английским, уехал на второй лёд — 1,5 часа, вернулся и 2 часа играл в футбол, финал вечером. Фифа (собака. — Прим. редакции) тоже без сил, но в нашей команде «Ангелов Плющенко» ни минуты покоя.

На айфоны времени совсем нет. Как вам такой распорядок дня?» — написал Саша Плющенко.